Sin rastro de Kimberly Hilary Moya a un año de su desaparición en Naucalpan

Hoy se cumple un año de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, de 16 años de edad, quien fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025 en la colonia San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan, Estado de México.

A un año de los hechos, su madre Jaqueline González acudió a las inmediaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde un grupo de madres buscadoras mantiene un plantón para exigir que las autoridades federales atraigan y den seguimiento formal a sus denuncias.

Como parte de la jornada, la señora Jaqueline entregó rosas a las manifestantes como símbolo de esperanza y colocó una lona con la consigna principal: "Te seguiremos buscando Kim".

Por la desaparición de Kimberly fueron detenidos Gabriel Rafael y Paulo Alberto, pero no han declarado Foto: Brenda Salas | Excélsior

A pesar de que existen dos personas detenidas, Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, quienes fueron vinculados a proceso por su probable participación como coautores materiales en la desaparición, un delito agravado por tratarse de una mujer adolescente, la familia señala que no ha habido avances en la investigación ni los imputados han querido declarar.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 2 de octubre Kimberly salió de su domicilio rumbo a un ciber café para sacar copias de una tarea. Cámaras de seguridad captaron su ingreso y salida del establecimiento, momento en el cual fue interceptada en la calle Filomeno Mata presuntamente por Gabriel Rafael, quien la habría obligado a subir a un vehículo Volkswagen gris, conducido supuestamente por Paulo Alberto.

Caso Kimberly, en Naucalpan.

Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) permitieron asegurar unas botas con manchas hemáticas en el taller de torno donde laboraba Gabriel Rafael; dichas muestras coinciden genéticamente con los padres de la víctima, los videos analizados muestran al implicado usando ese calzado y siguiendo a la joven.

Pese a los operativos de búsqueda, cateos en la zona y el ingreso de los presuntos responsables al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Kimberly continúa sin ser localizada. Por ello, su familia insiste en que la FGR atraiga el caso para utilizar recursos tecnológicos avanzados y dar con su paradero.