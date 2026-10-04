Detienen a pareja en Edomex por violencia familiar y abuso sexual contra su hijo

Vanessa “N” y Óscar “N” fueron detenidos en el Estado de México por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y abuso sexual, respectivamente, en agravio de uno de sus hijos menores de edad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 26 de septiembre en un domicilio de la localidad de Tlatenango Abajo, municipio de Teoloyucan, donde el menor se encontraba junto con sus padres.

La autoridad ministerial señaló que Vanessa “N” habría agredido física y psicológicamente al menor, además de presuntamente negarle alimentos. Como parte de las diligencias, personal de la Fiscalía realizó una revisión en la que detectó que el niño presentaba una cicatriz atribuida a una quemadura de segundo grado provocada presuntamente con una plancha.

La investigación establece que, horas después, entre el 26 y el 27 de septiembre, el menor habría sido víctima de tocamientos de índole sexual presuntamente realizados por Óscar “N”.

A partir de los datos recabados durante las indagatorias, la FGJEM solicitó órdenes de aprehensión contra ambos.

Pareja queda a disposición de un juez

Vanessa “N” fue detenida por su probable participación en el delito de violencia familiar, mientras que Óscar “N” fue aprehendido por su probable responsabilidad en abuso sexual.

Tras ser cumplimentadas las órdenes judiciales, ambos fueron trasladados e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde quedaron a disposición de un juez, quien deberá determinar su situación jurídica.

La Fiscalía mexiquense precisó que la investigación continúa y que los señalados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.

Fiscalía investiga también la muerte de otro menor

La FGJEM informó que Vanessa “N” y Óscar “N” también estarían relacionados con una segunda investigación, ahora por el delito de homicidio en agravio de otro de sus hijos menores de edad.

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre, días antes de la agresión investigada contra el otro menor. Ese día, elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio familiar, donde localizaron a un niño sin vida.

Los estudios periciales establecieron como causa de muerte una hemorragia aguda secundaria a la ruptura de várices gástricas. De acuerdo con la Fiscalía, el menor padecía previamente una condición que requería atención médica, pero habría existido una falta de cuidados físicos y alimentarios.

Durante las diligencias, los investigadores también detectaron indicios de violencia sexual reciente y antigua, por lo que se abrió una investigación para establecer las circunstancias de la muerte y determinar las posibles responsabilidades.

La Fiscalía señaló que ambas investigaciones permanecen en curso y que serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes con base en las pruebas presentadas.