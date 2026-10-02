Maestros y alumnos exigen mejoras en secundarias y prepas de Ixtapaluca

Ante las malas condiciones de los planteles de nivel medio superior y superior, también con motivo de la conmemoración del 2 de octubre de 1968, estudiantes y profesores de diferentes planteles de Ixtapaluca, Estado de México, marcharon sobre la carretera federal México-Puebla.

El contingente salió del entronque de la carretera federal con el libramiento a Cuautla, en donde los estudiantes y profesores marcharon para exigir una reunión con autoridades municipales, con quienes han buscado dialogar, pero sin recibir respuesta del gobierno de Ixtapaluca.

Esta manifestación se debe a que en repetidas ocasiones hemos acudido nosotros a nuestro ayuntamiento, porque dentro de nuestras escuelas tenemos muchas carencias, a tal grado que ni si quiera hemos tenido agua para nuestros alumnos en los baños, todas nuestras escuelas están llenas de necesidades y el gobierno no nos ha querido ayudar”, señaló Carolina Zavala, profesora de la Preparatoria 62.

El contingente salió del entronque de la carretera federal con el libramiento a Cuautla Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

También expusieron que en las inmediaciones de los planteles no hay alumbrado, las calles no están pavimentadas y la inseguridad es alta, por lo que han tratado de ingresar pliegos petitorios, pero no han sido tomados en cuenta, pese a que hay un presupuesto asignado.

El recurso para educación en este municipio no se ha visto reflejado en las escuelas, porque no hay construcción no han invertido en las bardas, en los baños, en las salas audiovisuales no se ha visto, no han visitado ni siquiera las escuelas, en algún momento quisieron ir, pero jamás llegaron”, añadió Abelardo Reyes, maestro de la Preparatoria 350.

Por ese motivo, representantes de 56 planteles, desde secundaria hasta medio superior, decidieron marchar sobre la carretera en dirección hacia Puebla, hasta llegar al palacio municipal, donde les cerraron las puertas, retirándose sin que nadie los atendiera.