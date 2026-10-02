Vuelca tráiler con productos de limpieza en Cuautitlán Izcalli

Un fuerte estruendo despertó a vecinos de la colonia San Martin Tepetlixpan, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, luego de que un tráiler se estrellara contra una vulcanizadora y un automóvil.

Los hechos ocurrieron en los carriles laterales de la autopista México-Querétaro, a la altura de Lechería con dirección a la Ciudad de México.

La pesada unidad detuvo su marcha dentro de un predio particular, en donde toda su carga, consistente en productos de limpieza, se esparció por el suelo, esta situación fue aprovechada por algunas personas que se llevaron parte de la mercancía.

Durante toda la noche se realizaron las maniobras necesarias para mover la caja, los trabajos se extendieron más de 10 horas, periodo en el que hubo bloqueos intermitentes sobre la autopista para retirar la pesada unidad.