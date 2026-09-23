Capturan a tres del CJNG en Chalco con armas, drogas y cartuchos

Tres jóvenes fueron detenidos por la Policía Estatal del Estado de México, ya que fueron sorprendidos cuando manipulaban un arma de fuego, además de que les aseguraron dosis de drogas y se les investiga por su participación en hechos delictivos, entre ellos varios homicidios.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que sus elementos, del Agrupamiento Fuerza de Acción y Reacción (FAR), atendieron un reporte vecinal sobre varios hombres que mantenían una actitud sospechosa.

Los agentes detuvieron a tres hombres, probables implicados en el hecho con apariencia de delitos contra la salud y portación de arma de fuego; durante la intervención aseguraron armas de fuego, dosis de aparente droga, chalecos balísticos y equipo de radiocomunicación”, informó la SSEM.

La detención ocurrió cuando los elementos de la FAR patrullaban las calles de la colonia Ampliación Jardines, en el municipio de Chalco, cuando les notificaron sobre la presencia de los tres hombres.

Por lo que los policías implementaron un operativo para dar con su paradero, una vez que los tuvieron a la vista detectaron que manipulaban un arma de fuego; los sospechosos, al notar la presencia de los uniformados, intentaron darse a la fuga a bordo de dos motocicletas.

Encontraron entre sus pertenencias dos armas de fuego tipo revólver, calibre 38 milímetros; 10 cartuchos útiles, un cuchillo de un solo filo, de aproximadamente 30 centímetros de largo; tres chalecos balísticos, tres radios de comunicación portátil y un cargador, una báscula gramera, un teléfono celular, 135 bolsas de plástico con marihuana y 29 envoltorios con cocaína”.

Por dichos motivos, se procedió con la detención de Jair “N”, de 26 años; José “N”, de 24 años y Jeshua “N”, de 19 años.

Con base en los primeros indicios, los detenidos pertenecerían a una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de dedicarse a la venta de droga y halconeo y es probable que estén relacionados con al menos tres eventos de homicidio.