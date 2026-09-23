Entrega Delfina Gómez trenes de pasajeros y nuevas líneas de transporte público masivo

A una semana de que presente su tercer informe, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó la puesta en operación de nuevos sistemas de transporte público masivo como el Trolebús Mexiquense en la Zona Oriente y los trenes de pasajeros que conectan con la Ciudad de México, a fin de mejorar la movilidad y agilizar los traslados de la población.

Remarcó que el Trolebús Mexiquense Chalco- Santa Marta ha disminuido los tiempos de traslado de más de 120 mil personas diariamente.

En el año de las obras, la mandataria mexiquense subrayó la construcción de la última etapa del Tren Interurbano “El Insurgente”, en el tramo Vasco de Quiroga-Observatorio, completando la ruta Zinacantepec-Observatorio, que conecta al Valle de Toluca con la Ciudad de México y beneficia a más de 140 mil usuarios al día.

A estas obras se suma la puesta en marcha del tramo Lechería-AIFA del Tren “Felipe Ángeles”, con una longitud de 22.94 kilómetros y un beneficio para más de 82 mil pasajeros diariamente.

Como parte de esta política de movilidad, avanza la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, el cual busca mejorar la conectividad de alrededor de 700 mil habitantes de nueve colonias y reducir hasta 30 minutos los tiempos de traslado. La ruta irá de la Tolva al Metro Cuatro Caminos.

Asimismo, avanzan los proyectos para la ampliación del Mexibús Vicente Villada-Panteón de Los Rosales, en Nezahualcóyotl; y del Trolebús eléctrico de Valle de Chalco a Ixtapaluca.