Localizan al tigre de bengala que escapó en Tepetlaoxtoc; continúa operativo para capturarlo | VIDEO

El tigre de bengala blanco que escapó la noche del sábado 27 de junio de un predio ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlamimilolpan, en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, ya fue localizado por las autoridades; sin embargo, aún no ha sido asegurado debido a que se encuentra en una zona alta y de difícil acceso.

Cabe mencionar que reporte de su fuga fue emitido alrededor de las 20:00 horas del sábado, cuando autoridades municipales alertaron a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia para coordinar un operativo de búsqueda y localización del felino, considerado potencialmente peligroso debido a su tamaño y comportamiento impredecible fuera de un entorno controlado.

Dicha información fue compartida por el gobierno municipal de Tepetlaoxtoc, que apuntó que el ejemplar ya fue ubicado, pero hasta el momento no ha podido ser capturado, por lo que el operativo se mantiene de forma permanente.

Se reiteró el llamado a la ciudadanía para no acercarse, intentar capturarlo o seguirlo en caso de observarlo. Especial

En las labores participan de manera coordinada personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), Protección Civil del Estado de México, Protección Civil y Bomberos de Tepetlaoxtoc, Seguridad Pública Municipal y demás autoridades competentes.

El objetivo, señalaron las autoridades, es lograr la captura del tigre de forma segura, privilegiando tanto el bienestar del animal como la protección de la población.

Derivado de lo anterior, se reiteró el llamado a la ciudadanía para no acercarse, intentar capturarlo o seguirlo en caso de observarlo. Asimismo, solicitaron reportar de inmediato cualquier avistamiento a los números oficiales de emergencia para facilitar las labores del operativo y evitar situaciones de riesgo.

Aunado a lo anterior, el gobierno local también pidió a la población mantener la calma, atender únicamente la información difundida a través de los canales oficiales y evitar compartir rumores o información no confirmada.

Finalmente, las autoridades aseguraron que continuarán informando oportunamente sobre los avances del operativo hasta lograr el aseguramiento del tigre de bengala.