Casas de Chalco quedan en medio del lodo; al menos 70 fueron afectadas

Una fuerte lluvia registrada en las partes altas, provocó que se desbordara un río que pasa en las inmediaciones de los fraccionamientos Pueblo Nuevo y Héroes Chalco en el municipio de Chalco en el Estado de México, afectando vialidades y por lo menos 70 viviendas.

Lodo invade casas Ángeles Velasco

De acuerdo con los vecinos en la zona no llovió fuerte, sin embargo, al filo de las 7:30 de la noche por redes les indicaron que tomarán medidas cuando de inmediato empezó a subir el nivel de agua en las calles.

La primera zona afectada fueron cuatro claustros del fraccionamiento Pueblo Nuevo, en donde el agua alcanzó los 40 centímetros, por lo que toda la noche los vecinos en coordinación con las autoridades estuvieron trabajando para bajar el agua.

Sin embargo, las calles quedaron llenas de lodo, por lo que, con palas, escobas, jaladores o cualquier objeto trataron de sacarlo, y limpiar sus viviendas.

“Lo que pasa es que dicen que desde ayer se desbordó el rio de acá de San Martín y toda el agua se nos bajó no nos dio tiempo de nada… se mojó toda la sala, aquí se nos mojó el refrigerador, la cocina desde a vez pasada que se inundó se nos echó a perder, aquí la recamara esta es casa de mi mamá una adulta de 85 años”.

Gerardo Hernández Carmona, síndico municipal explicó que las afectaciones se registraron por una bajada de monte repentina, “prácticamente fue lo que tuvimos saturó los sistemas, saturó las vialidades”.

Resaltó que fueron 70 viviendas afectadas por el agua y lodo en el fraccionamiento Pueblo Nuevo, así como vialidades en la unidad Los Héroes Chalco y en el pueblo de San Martín Cuautlalpan, en donde se registraron escurrimientos y afectaciones en vialidades.

Ante el temor de los vecinos de que se vuelvan a inundar, el síndico explicó que se trabaja en la parte alta, para poner retenciones que eviten que el agua baje con tanta fuerza hasta las zonas bajas y las inunde como sucedió la noche de este lunes.

Resaltó que Chalco tenía 27 puntos de riesgo de inundaciones y se ha ido mitigando.

En tanto, con maquinaria empezaron a retirar el lodo e iniciar la limpieza de calles afectadas.