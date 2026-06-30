Aseguran gaseras en Ecatepec por vender combustible robado

Por el delito de robo de hidrocarburos, fueron asegurados tres inmuebles que funcionaban como gaseras en las colonias Valle de Aragón y Granjas Independencia, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, el decomiso ocurrió como parte de la estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz.

En el operativo participaron cerca de 50 elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y de Pemex, en cumplimiento a un oficio para la ejecución de diligencias relacionadas con órdenes de cateo a dos inmuebles, por indagatorias relacionadas con el robo de hidrocarburo, en apoyo a personal de la Policía de Investigación de la FGR y de Pemex.

En el primer punto acudieron a un inmueble con razón social “Mega Gas”, ubicado en la Avenida Central en la colonia Valle de Aragón 3ª sección, en seguimiento a una carpeta de investigación, donde fue detenida Antonia “N” de 31 años, por el delito de robo de hidrocarburos.

Foto: Especial

En este sitio también fueron asegurados un camión tipo pipa con capacidad para cinco mil litros aproximadamente, un vehículo Nissan TIIDA tipo taxi y un camión de transporte público color amarillo de la marca Cadillac, sin placas de circulación.

En la colonia Granjas Independencia, tras el despliegue operativo fue asegurado por personal de la Fiscalía General de la República el inmueble con razón social “Dima Gas”, ubicado en la Avenida Moctezuma 68, vinculado a una carpeta de investigación.

En un tercer inmueble ubicado a espaldas de la gasera de Granjas Independencia, en la calle Amado Nervio, se hallaron 26 vehículos, en su mayoría camionetas tipo pipa y camiones de redilas, de los cuales 11 fueron trasladados con grúa ante la autoridad judicial y 15 se mantendrán dentro del inmueble.