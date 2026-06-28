Tigre de bengala se fuga de refugio en Edomex; continúa operativo de búsqueda

Una intensa movilización de autoridades en Estado de México, fue desplegada la noche de ayer luego de que un tigre de bengala blanco escapara de un Centro de Bienestar Animal ubicado en el municipio de Tepetlaoxtoc, en la región oriente del Estado de México.

El reporte fue emitido alrededor de las 20:00 horas por el gobierno municipal, quién alertó a las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia para coordinar un operativo de búsqueda y localización del ejemplar, considerado potencialmente peligroso.

Hasta este momento, se sabe que el despliegue para localizar al felino continúa, sin que las autoridades hayan confirmado la captura del ejemplar ni se reporten personas lesionadas o ataques relacionados con el incidente.

Hasta ahora, se desconoce cómo ocurrió el escape del ejemplar ni el punto exacto donde podría encontrarse. PC y Bomberos de Tepetlaoxtoc

Cabe mencionar que en dichas labores de búsqueda participan:

Elementos de Seguridad Pública y Protección Civil de Tepetlaoxtoc.

Elementos de Seguridad Pública y Protección Civil de Tepetlaoxtoc. Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Así como personal especializado en el manejo de fauna silvestre.

Los recorridos se mantienen principalmente en las comunidades de San Bernardo Tlalmimilolpan, San Andrés de las Peras y San Pedro Chiautzingo, donde también se reforzó la vigilancia para proteger a la población.

Hasta ahora, se desconoce cómo ocurrió el escape del ejemplar ni el punto exacto donde podría encontrarse, por lo que el operativo permanece activo. Derivado de lo anterior, las autoridades insistieron en que la ciudadanía se mantenga informada únicamente a través de los canales oficiales y atienda las recomendaciones de Protección Civil para evitar poner en riesgo su integridad.