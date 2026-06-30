Mujeres de Nezahualcóyotl acceden a pruebas gratuitas para detectar VPH

Con la finalidad de proveer el acceso a servicios diagnósticos de prevención, en particular para mujeres, se realizaron pruebas diagnósticas del Virus del Papiloma Humano (VPH) y otros servicios relacionados con la salud, como parte de un convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México.

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo recordó que, a partir de la firma del Convenio General de Colaboración, entre el ayuntamiento y la Facultad de Ciencias de la UNAM en 2025, se han desarrollado diversos proyectos para la difusión científica, así como para procurar el bienestar de la población, principalmente de las mujeres, con la aplicación de 200 pruebas gratuitas de detección del Virus del Papiloma Humano, de las cuales ninguna dio positivo.

En ese sentido, destacó la importancia de consolidar mecanismos de cooperación institucional que permitan el desarrollo de proyectos científicos en beneficio de la población, por lo cual, próximamente se llevarán a cabo más proyectos, no solo para la difusión de la ciencia entre la población de Nezahualcóyotl, también para procurar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía, particularmente de las mujeres.

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Las autoridades sanitarias han establecido que el VPH es la infección de transmisión sexual más común, pues existen más de 200 tipos y se clasifican en grupos de bajo y alto riesgo, los tipos 16 y 18 son responsables del 80 por ciento de los casos de cáncer cervicouterino, que año con año es responsable de la muerte de más de cinco mil mujeres en México.

También afecta a cualquier persona con vida sexual activa sin importar el sexo y puede ser la causa de cáncer de pene, ano y bucofaríngeo.

María Guadalupe Lucio Gómez-Maqueo, secretaria general de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México afirmó que la firma de dicho convenio, va mucho más allá de la formalización de un trabajo coordinado, también muestra de la competencia de dos instituciones comprometidas con el propósito de poner el conocimiento, la ciencia y el servicio público al alcance de las personas que más lo necesiten.