Capturan a banda dedica al robo violento a transportistas en Edomex

En el municipio de Cuautitlán Izcalli fueron detenidas seis personas, quienes formarían parte de una banda dedicada al robo con violencia a transportistas en el Estado de México, asimismo se les aseguraron siete vehículos que usaban para cometer los robos.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que tras los trabajos de gabinete y campo, así como de las imágenes recabadas por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) fue posible seguir el rastro de los presuntos implicados en dicho delito.

La intervención se originó luego de que, a través del Número Nacional de Emergencias 9- 1-1, se reportó el robo con violencia de un chasis portacontenedor, sobre la carretera México-Querétaro, a la altura de la colonia Ampliación La Quebrada, en el municipio de Cuautitlán Izcalli”, informó la SSEM.

Fue así como el personal del C5 analizó las imágenes de las cámaras de videoviglancia públicas, esto permitió identificar tres vehículos involucrados en los hechos, por lo que se generó una ficha de búsqueda, ademas de notificar a los elementos en campo para dar seguimiento al caso.

Foto: Especial

También fue posible establecer la ruta que siguió la unidad robada, a la cual se observó cuando circulaba sobre la autopista México-Querétaro, con dirección al municipio de Cuautitlán Izcalli, hasta su última visualización, donde se ubicó una posible zona de resguardo.

“Con estos datos, elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículo y Transporte (DGCRVyT) implementaron un control provisional preventivo en el sitio, donde localizaron la unidad y aseguraron siete vehículos”.

También fueron detenidos:

Jesús “N”

Gerardo “N”

Víctor “N”

José “N”

César “N”

Jesús “N”

Dichos sujetos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará las investigaciones correspondientes.