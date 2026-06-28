Tigre suelto en Edomex; autoridades emiten recomendaciones por posible avistamiento | VIDEO

Tras saberse de la noticia sobre la fuga de un tigre de bengala la noche del sábado 27 de junio, la expectativa sobre su paradero ha causado cierto temor en los habitantes de Tepetlaoxtoc, municipio ubicado en la región oriente del Estado de México.

El reporte fue emitido alrededor de las 20:00 horas, cuando autoridades municipales alertaron a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia para coordinar un operativo de búsqueda y localización del ejemplar, considerado potencialmente peligroso debido a su tamaño y comportamiento impredecible fuera de un entorno controlado.

Derivado de lo anterior, la C. Diana Lizbeth Morales Méndez, alcaldesa de dicha región, externó en las redes sociales oficiales de Tepetlaoxtoc las recomendaciones para la población en caso de ver al felino.

¿Qué hacer en caso de avistamiento?

El gobierno municipal exhortó a la población a mantener la calma y evitar cualquier intento de acercarse o capturar al animal en caso de verlo.

Como medida preventiva, recomendó mantener cerradas puertas y ventanas, resguardar a menores de edad y animales domésticos, además de evitar transitar por zonas boscosas o de difícil acceso mientras continúan las labores de búsqueda.

Asimismo, las autoridades solicitaron reportar de inmediato cualquier avistamiento a los servicios de Seguridad Pública o Protección Civil, proporcionando la ubicación exacta del felino y sin intentar seguirlo o confrontarlo.

Aunado a lo anterior también se instó a evitar movimientos bruscos, no gritar y no sostener contacto visual directo con el felino, ya que podría interpretar estas acciones como una amenaza.

Si el animal se aproxima, se aconseja mantenerse erguido, intentar aparentar un mayor tamaño levantando una chamarra o mochila y hablar con voz firme, sin realizar movimientos agresivos.

¿Qué no se debe hacer?

Las autoridades enfatizaron que bajo ninguna circunstancia se debe intentar acercarse al tigre para fotografiarlo, tocarlo o capturarlo. Tampoco se debe intentar ahuyentarlo o agredirlo, ya que esto podría poner en grave riesgo la integridad física de las personas.

De acuerdo con la información más reciente, hasta la mañana de este domingo 28 de junio el tigre de bengala blanco continuaba sin ser localizado. Las autoridades informaron que el operativo de búsqueda permanecerá activo hasta lograr la captura del ejemplar y su traslado seguro al centro de resguardo.

Por último, se reiteró el llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil y autoridades competentes.