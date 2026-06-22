Jóvenes de 14 y 15 años provocan terror en Chalco; asaltan y dejan "sin nada" a los vecinos

Menores de 18 años de edad se han convertido en el terror de la colonia Culturas de México, en Chalco, Estado de México, quienes asaltan y agreden a vecinos que los increpan, pues incluso andan armados.

En un video difundido en las redes sociales, supuestamente grabado este domingo 21 de junio, un joven se confronta con un vecino, retirándose para después regresar con otros menores.

Sin embargo, en otra parte del video un hombre les grita que ya los vieron que los dejen, lo que desata el enojo de los agresores, entre hombres y mujeres, quienes empiezan a golpear el vehículo.

En el video se puede observar a un menor con lo que parece un arma larga.

Los vecinos denunciaron que en los últimos meses, menores de edad se han dedicado a delinquir principalmente en la avenida Tláloc, en donde aseguran que les quitan todo lo que traen.

Georgina Méndez, vecina de la zona, detalla que los atacantes “son jóvenes a veces de 14, 15 años, alrededor, hasta más grandes. Inseguridad, ya no salgo con la confianza de que no me vaya a pasar algo, porque incluso me han agarrado con mis nietos, me han robado con pistola en mano; incluso, en los taxis les apuntan a uno desde la distancia”.

Aseguran que salen con miedo, pues a cualquier hora se dan los asaltos e incluso han tenido que empezar a cerrar los negocios más temprano.

Rocío, vecina de la avenida Tláloc, agregó que “está muy peligrosa la inseguridad, hay muchos jóvenes robando, ya no puede uno salir tranquila a la calle, ya si lleva uno algo de dinero, ya se lo quitan; hasta lo de las tortillas las andan quitando ya. Ya son de 14, 15 años de edad, bien chiquitos, andan robando”.

Al respecto, las autoridades de Chalco aseguraron que no hay ninguna denuncia al respecto; sin embargo, se han reforzado los operativos en la zona.

Vendedor callejero ataca a joven en Edomex

Vendedor callejero ataca a joven en Edomex

Por Fernando Dávila

Momentos de pánico vivieron dos personas en el Estado de México, luego de que uno de ellos fuera atacado por un vendedor callejero en calles del municipio de San Vicente Chicoloapan.

De acuerdo a testigos y a una cámara de seguridad que grabó el momento, un joven resultó gravemente herido luego de ser agredido con un arma blanca por un hombre que presuntamente intentó venderle dulces en la colonia Revolución, en el municipio ya antes referido.

El caso fue difundido en el programa C4 en Alerta, conducido por el periodista Carlos Jiménez, donde se dieron a conocer las imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

¿Cómo fue la agresión?

En el video se observa una camioneta blanca estacionada mientras dos hombres conversan. Uno de ellos se encontraba en el asiento del copiloto y el otro permanecía fuera del vehículo.

Momentos después, un hombre con gorra se acercó para ofrecer dulces. Sin embargo, tras recibir una respuesta negativa, permaneció algunos segundos observando a su alrededor, aparentemente verificando que no hubiera personas cerca.

De manera repentina, el sujeto atacó al joven que se encontraba dentro de la camioneta. Ante la mirada de su compañero, éste intentó enfrentar al hombre. No obstante, al percatarse de que portaba un arma blanca, decidió mantener distancia y utilizó la camioneta como barrera de protección.

Durante varios segundos, ambos rodearon el vehículo mientras el agresor intentaba acercarse. Finalmente, la víctima logró salir de la unidad y ponerse a salvo, lo que provocó que el atacante huyera del lugar.

Tras el ataque, el joven lesionado fue trasladado a un hospital, donde fue atendido por las heridas provocadas.

Derivado de lo anterior, las autoridades municipales informaron que el presunto agresor fue localizado y detenido poco tiempo después de los hechos, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.