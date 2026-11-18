Un joven de 17 años, con discapacidad auditiva, escapó de su vivienda en Ecatepec, Estado de México y fue localizado en Pachuca, Hidalgo, en donde buscaba abordar algún autobús sin destino final.

De acuerdo con la madre de Joel, el menor se molestó porque hubo una salida familiar a la Ciudad de México, pero no lo llevaron, la familia trató de comunicarse por video llamada pero no obtuvo respuesta, al regreso al domicilio, en la colonia La Florida Ciudad Azteca, se percataron que la puerta de su recámara estaba cerrada con seguro y que él no estaba.

La Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Municipal recibió el reporte sobre la ausencia de un joven, por lo que se pusieron en contacto con la familia y le dieron acompañamiento en la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparecidos, con Sede en San Agustín, para realizar la denuncia correspondiente.

De acuerdo con la madre de familia, su hijo presenta discapacidad auditiva y del habla, solo sale acompañado, tampoco sabe leer ni escribir y tiene problemas de conducta cuando se enoja.

Foto: Especial

Los familiares realizaron un rastreo con vecinos y conocidos, pero sin obtener información sobre su paradero, por lo que pidieron la intervención de la Célula de Búsqueda de Personas, que puso en marcha el protocolo correspondiente con acciones de búsqueda, proximidad social, difusión del boletín en puntos de interés y espacios públicos, como parques, avenidas principales y mercados de la zona.

Ante ello, se emitió un boletín de búsqueda para dar con el paradero de Joel Alejandro, el 16 de noviembre.

Al realizar la difusión del boletín mediante redes sociales, horas más tarde fueron contactados por una mujer que informó que el adolescente se encontraba en Pachuca, por lo que se pusieron en contacto con personal de Prevención del Delito y de Seguridad Pública de ese municipio, quien confirmó que tenían bajo resguardo al adolescente.

De acuerdo con la versión de autoridades de Pachuca, el joven fue hallado en la Central de Autobuses y buscaba abordar un transporte que lo llevara a cualquier estado, pero al percatarse de su discapacidad, los usuarios solicitaron apoyo policial.

Los oficiales informaron a la madre del joven que ya había sido localizado y la contactaron con el personal de Prevención del Delito de Pachuca, con quienes acordó un punto de entrega para la reintegración del adolescente a su círculo familiar.