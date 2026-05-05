Edomex está listo para el Simulacro Nacional de mañana 6 de mayo: SSE

La totalidad de los altavoces, por donde se escuchará la Alerta Sísmica, instalados en el Estado de México, están listos para el Simulacro Nacional 2026, que se realizará este miércoles 6 de mayo, informó el titular de la Secretaría de Seguridad (SSE) de la entidad, Cristóbal Castañeda Camarillo.

Ya estamos practicando, prácticamente la totalidad de los altavoces están programados para que funcionen. El día de ayer, inclusive, en los teléfonos celulares tuvimos unas fallas, precisamente, porque estamos en las prácticas para el simulacro.

Es una de las partes importantes, hacer conciencia en la ciudadanía de la importancia de estas actividades. Mantengamos la calma, es un buen ejercicio para acciones futuras, en materia de Protección Civil”, dijo Castañeda Camarillo.

Enfrentamiento en Ocuilan

Entrevistado al concluir la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, el titular de la SSE se refirió al enfrentamiento ocurrido entre talamontes clandestinos y personal de la Guardia Nacional en Ocuilan, en donde descartó que se reportaran víctimas mortales.

Fue una agresión en contra de personal de la Guardia Nacional, los elementos de la Guardia Nacional repelen la agresión; circulan algunas versiones de que hubo personas que perdieron la vida, es falso, es completamente falso.

“Hubo dos vehículos asegurados, hasta el momento, se continúa con la presencia en el lugar y era un problema con talamontes. Guardia Nacional, el Ejército y personal de la Secretaría siguen en el lugar, seguimos con los operativos para darle tranquilidad a la población”, dijo el funcionario.

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