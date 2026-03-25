Incendios en Naucalpan y Tecámac dejan a familias sin vivienda

Seis personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo, al incendiarse una vivienda de dos niveles en la colonia El Capulin, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, al parecer por un sobrecalentamiento en un contacto de luz.

Según los primeros reportes, el incendio se registró alrededor de las 15 horas, cuando vecinos detectaron que empezó a salir humo de una vivienda hecha con techos de láminas de cartón.

Por lo precario del material, el fuego se extendió rápidamente, por lo que vecinos trataron de sofocar el incendio con cubetas mientras llegaban los bomberos.

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Carlos Alejandro Sánchez González, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan, explicó que aunque hasta el momento no se ha podido determinar qué ocasionó el incendio, se estima pudo ser por un sobrecalentamiento en una toma de corriente, pues “encontraron muchos cables en un contacto”.

También comentó que se dificultó sofocar el siniestro debido a que en el lugar había acumulación de basura y madera.

Rescate de familia en Tecámac

Mientras que en el municipio de Tecámac, también en el Estado de México, una mujer y tres menores de edad fueron rescatados de una vivienda que era consumida por las llamas en la colonia Tezontla de la comunidad de Ozumbilla, quienes se quedaron sin un hogar donde vivir.

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Según los primeros reportes, el siniestro se inició en una vivienda de la calle Emilio Chuayfet, en donde habitaban los afectados, por lo que al arribar los elementos de bomberos lograron rescatarlos, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Gracias a la rápida intervención del cuerpo de Bomberos de Tecámac, se logró salvaguardar a los afectados, mientras que personal de Servicios Públicos realizó labores de remoción y limpieza de escombros, para evitar riesgos adicionales en la zona.

Isabel Robledo Arvisu, presidenta del DIF Municipal, acudió al lugar para la entrega de despensas a la familia afectada y, a través de Trabajo Social, se inició un estudio socioeconómico para determinar la entrega de materiales, como láminas, así como mobiliario básico para su pronta recuperación.

Autoridades municipales ofrecieron a la familia la posibilidad de alojamiento temporal; sin embargo, los afectados informaron contar con un lugar donde resguardarse.

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