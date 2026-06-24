Sentencian a madre e hijo por feminicidio de maestra en Ecatepec

Por el delito de feminicidio contra Mónica Citlalli Díaz Reséndiz, un juez impuso la sentencia de 70 años a los responsables, se trata de Jesús Alexis Álvarez Ortiz, pareja de la víctima; así como María Isabel Ortiz Minor, suegra de la joven.

El feminicidio de Mónica Citlalli se cometió el 3 de noviembre de 2022 en el municipio de Ecatepec, Estado de México; sin embargo, para tratar de ocultar el crimen, el sentenciado trasladó el cuerpo hasta un paraje al sur de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo de una autoridad judicial una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de Jesús Alexis Álvarez Ortiz y María Isabel Ortiz Minor, por su responsabilidad en el delito de feminicidio”.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Conforme a lo establecido en la investigación, el 3 de noviembre de 2022 Mónica Citlalli Díaz Reséndiz, que trabajaba como profesora de inglés en una escuela particular, estaba en un domicilio en compañía de de su pareja sentimental y su suegra al interior de una vivienda en la colonia Jardines de Ecatepec, en algún momento comenzó a ser agredida por ambas personas, hasta el punto que le quitaron la vida.

Después de estos hechos, el sujeto, trasladó el cuerpo de la víctima en una camioneta color gris, hasta el kilómetro 40+ 800, con dirección a Cuernavaca, en la colonia Parres el Guarda, alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México donde lo abandonó, mientras tanto que María Isabel Ortiz Minor, limpió el domicilio donde se registró el feminicidio con el fin de buscar entorpecer las investigaciones”.

Por el reporte de la desaparición de la joven, quien nunca llegó a su centro de trabajo, situación que alertó a sus compañeros y familia, la fiscalía mexiquense inició la investigación correspondiente, la cual derivó en la orden de aprehensión de madre e hijo.

Las dos personas fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, en donde enfrentaron el proceso legal en su contra, el cual concluyó con la sentencia condenatoria de 70 años de prisión a cada uno de los involucrados.

Esta es la segunda sentencia que se dictó en contra de ambos, ya que en octubre de 2023 se establecieron 25 años de prisión contra el acusado por el delito de desaparición de personas cometida por particulares, también se le impuso una multa de 130 mil pesos y el pago de 39 mil pesos por reparación del daño moral.

Mientras que en abril de 2025 a María Isabel Ortiz se le impusieron 37 años y seis meses de prisión, por el mismo delito.