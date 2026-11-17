Durante 2026, el municipio de Tecámac, Estado de México, registró una disminución del 15 por ciento en la incidencia delictiva respecto a 2025, al reforzarse la seguridad con 950 elementos, 201 unidades y siete drones para ampliar la cobertura territorial.

La presidenta municipal Rosa Wong explicó que la seguridad es una prioridad para su gobierno, porque todos los días trabajan 24/7 en la implementación de acciones que garanticen la seguridad de los habitantes del municipio.

Detalló que, en lo que va de este año, se han contratado más elementos y adquirido más patrullas para la Guardia Civil, que han contribuido a la disminución del 15 por ciento en la incidencia delictiva en comparación al 2025.

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"Esta estrategia de proximidad permite mantener una vigilancia permanente en el territorio, que haya más cercanía con la gente para escuchar a las comunidades, atender sus necesidades y construir entornos más seguros para todas las familias, garantizando que la labor policial no quede solo en la intervención de delitos", señaló.

La alcaldesa comentó que, con el incremento de 100 elementos, la Guardia Civil cuenta con un total de 950 policías, lo que permitió más presencia territorial, pasando de nueve a 11 zonas distribuidas estratégicamente para ampliar la cobertura en comunidades, colonias, pueblos y fraccionamientos.

En materia de inteligencia y modernización tecnológica, la Guardia Civil cuenta con 44 monitoristas en el Centro de Mando, siete integrantes en el área de Bodycam y 11 operadores de Plataforma México, además de siete drones, los cuales contribuyen al monitoreo, seguimiento de incidentes, supervisión de los servicios policiales y consulta de información para respaldar las decisiones operativas”, explicó.

Asimismo, Wong Romero reiteró que en Tecámac no se permitirá la violencia contra las mujeres, por lo que a través de la Policía de Género y la Célula de Búsqueda se realizan acciones de prevención y atención, así como de localización de personas desaparecidas o no localizadas, en coordinación con las autoridades competentes.

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El municipio apuesta por el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, trabajamos en uno de los proyectos estratégicos, la transformación del actual Centro de Control y Comando C2 en un Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4, lo que permitirá ampliar las capacidades de monitoreo e integrar herramientas de análisis para optimizar la coordinación y atención de emergencias”, apuntó

La profesionalización de los elementos constituye otro componente de esta estrategia, 480 policías han participado en cursos de Competencias Básicas de la Función Policial, orientados a fortalecer sus conocimientos y habilidades.

Además, se ha dignificado su labor al contar con mejores condiciones de trabajo, además de que Tecámac cuenta con la corporación mejor pagada del Estado de México.