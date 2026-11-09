Edomex expande plan de bacheo y repavimentación a cinco de sus principales vialidades metropolitanas

El gobierno del Estado de México concretó la intervención de más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades a lo largo de 2026. La estrategia de recuperación vial impulsada por la gobernadora Delfina Gómez amplió su cobertura del Periférico Norte hacia otros arteriales claves como el Periférico Oriente, la Avenida Central, la Vía Morelos y la Vialidad Mexiquense.

Como parte central de estos trabajos, destaca la conclusión de las obras en el Periférico Norte, donde se rehabilitaron 108 kilómetros. A fin de mantener el ritmo de atención, el gobierno mexiquense destinará 300 millones de pesos a un programa intensivo enfocado en reparar 275 mil metros cuadrados de calles y caminos deteriorados durante noviembre y diciembre, una extensión equivalente a 39 canchas de futbol profesional que beneficiará directamente a más de 4.5 millones de habitantes.

Respecto al alcance de los proyectos, la mandataria estatal precisó que “la siguiente etapa también contempla intervenciones en las avenidas Salvador Díaz Mirón y Tecnológico, el camino Puente Grande-Las Ánimas y la carretera Metepec-Zacango.

Para el Valle de Toluca se destinarán 60 millones de pesos del programa de bacheo, mientras que el gobierno estatal analiza reencarpetar la carretera Toluca-Palmillas. La gobernadora reconoció el respaldo brindado por la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar el mejoramiento de la red carretera estatal.

Asimismo, realizó un llamado a las administraciones municipales para sumarse a la dinámica mediante la inversión en el mantenimiento de sus propias arterias locales, multiplicando así el impacto de las obras en la entidad.