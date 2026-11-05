Explosión en tianguis de Ixtapaluca deja varios heridos

Este jueves se reportó una emergencia en el tianguis de Cuatro Vientos, en Ixtapaluca, Estado de México, datos preliminares señalan que un tanque de gas presentó una fuga y provocó una explosión en un puesto donde vendían chicharrón.

En redes sociales señalan que mientras los vecinos realizaban sus compras alrededor de la unidad habitacional Cuatro Vientos, sobrevino el estallido.

Imágenes de la magnitud de la explosión Especial

Los primeros reportes hablan de al menos ocho personas lesionadas, sin embargo, las autoridades correspondientes, todavía no se han pronunciado sobre cuál es la cifra definitiva de afectados.

Tras la explosión, llegaron ambulancias y equipos de emergencia para atender a las víctimas, varias de ellas habrían sido trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

De manera preliminar, se sabe que todo comenzó por una fuga en un cilindro de gas utilizado en uno de los puestos de comida, no se ha detallado el estado de salud de los heridos entre los cuales habría un menor de edad.