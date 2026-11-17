Una fuerte explosión dentro de un taller de hojalatería terminó en tragedia en el municipio de Tecámac, Estado de México, al menos tres trabajadores perdieron la vida, presuntamente luego de que estallara un tanque de oxígeno, al parecer los trabajadores llevaban a cabo labores de soldadura, lo que ocasionó el estallido.

Los hechos ocurrieron en un negocio ubicado sobre la calle Adolfo López Mateos, en la comunidad de San Mateo Tecalco, donde el estallido provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Los primeros reportes señalan que los hombres murieron a consecuencia de la explosión y se menciona que el más joven de los fallecidos tenía apenas 22 años.

Hasta el lugar llegaron elementos de Protección Civil y bomberos, quienes comenzaron a revisar el inmueble y remover los escombros que dejó la explosión.

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona, las autoridades iniciaron las primeras investigaciones para saber qué fue exactamente lo que ocurrió dentro del taller y qué provocó el estallido.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya abrió una investigación para esclarecer los hechos y confirmar el número de víctimas.