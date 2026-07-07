En seis meses, consiguen incrementar abasto de agua en Ecatepec

En lo que va del año se han reperforado cinco pozos de agua potable en Ecatepec, Estado de México, con lo que busca abatir el rezago que por décadas se vivió en el municipio, luego que se implementó junto al organismo de agua de Ecatepec (Sapase) y el gobierno federal una estrategia para mejorar la infraestructura hidráulica y combatir el huachicoleo del líquido.

Durante la actual administración se reporforaron los pozos San Agustín I, San Agustín II, Suterm, Ejidos de Tulpetlac 2 y 340, todos con tecnología de punta y telemetría, lo que permite su monitoreo remoto a través de dispositivos móviles como tabletas y celulares, además de sumarse a la red mayor caudal de agua potable.

La presidenta municipal Azucena Cisneros mencionó que durante su administración se construyó y puso en funcionamiento el Tanque Maestro de 11 metros de altura y capacidad para almacenar más de cinco millones de litros de agua, que abastece a miles de habitantes de la región de Ciudad Cuauhtémoc, donde actualmente trabajan brigadas para reparar fugas del vital líquido.

En Ciudad Cuauhtémoc se presentó un georradar y un robot adquiridos por Sapase para detectar fugas de agua, tomas clandestinas Foto: Especial

Mientras en Ciudad Cuauhtémoc se presentó un georradar y un robot adquiridos por Sapase para detectar fugas de agua, tomas clandestinas, huachicoleo, tuberías averiadas y socavones.

Asimismo, resaltó que también se atienden las vialidades, por lo que con el programa Cimientos de Esperanza, en su modalidad Mano a Mano, sumaron más de 500 calles pavimentadas de diversas comunidades, entre ellas Luis Donaldo Colosio, Potrero del Rey y Villas del Sol, entre muchas otras.

Este año Cisneros Coss inauguró la repavimentación de avenida Fresno, en Valle de Ecatepec, en beneficio de 45 mil colonos de esta región; boulevard Quetzalcóatl, en el fraccionamiento La Florida de Ciudad Azteca, que favorece directamente a dos mil 500 habitantes y avenida Pichardo Pagaza, de 2.3 kilómetros de longitud y que beneficia a miles de habitantes de la Quinta Zona, entre ellos de Fuentes de Aragón y La Florida.

Entre las vialidades repavimentadas destacan también avenida Tecnológico, de 2.5 kilómetros, que conecta avenida Central con la R1, obra que beneficia a 57 mil habitantes; Moctezuma, en Haciendas de Aragón; Juan Aldama, en Miguel Hidalgo y Héroes de la Independencia; Pirules, en San Carlos; Roble, en Buenavista y Monte Chimborazo, en Parque Residencial Coacalco, esta última considerada la calle con más baches que tenía Ecatepec, por mencionar algunas.