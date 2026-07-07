Tecámac logra atender a más de mil mujeres por violencia de género

Con el fin de brindar atención a quienes enfrentan situaciones de violencia o requieran apoyo ante tendencias suicidas, el gobierno municipal de Tecámac, Estado de México, ha bridado mil 750 atenciones de ese tipo por medio del programa Puerta Violeta.

El sistema DIF Tecámac enfatizó la importancia de identificar oportunamente señales de alerta, como el aislamiento, cambios bruscos de conducta, pérdida de interés, alteraciones del sueño y expresiones de desesperanza.

Bajo el lema "En el DIF creemos que cada vida importa", la institución exhortó a la población a observar el comportamiento de sus seres queridos, recordando que escuchar y actuar a tiempo puede salvar una vida.

La presidenta municipal Rosa Wong Romero explicó que Puerta Violeta brinda atención integral frente a casos de violencia digital, psicológica, económica, patrimonial, física o sexual, garantizando la confidencialidad y la protección de datos personales.

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Para ejemplificar el alcance del programa, se ejemplificó con el reciente apoyo a una mujer originaria de Puebla, quien al llegar al municipio tras vivir violencia de género y carecer de una red de apoyo, encontró en el programa un espacio seguro y acompañamiento constante, reafirmando que nadie debe enfrentar esta situación en soledad.

El Sistema DIF Tecámac reitera que una relación sana debe basarse en la libertad, confianza y paz, nunca en el miedo. Las personas que requieran orientación pueden comunicarse o enviar un mensaje de WhatsApp al 5629065607 para recibir atención personalizada.