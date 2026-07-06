El abandono de alcaldesa Abigail Sánchez tras inundaciones

Habitantes de las unidades habitacionales Pueblo Viejo, Los Héroes Chalco Tercera Sección y Villas de San Martín ubicadas en el municipio de Chalco, Estado de México denunciaron que las inundaciones se han convertido en un problema recurrente ante la falta de obras preventivas, apoyos suficientes y atención oportuna por parte del gobierno municipal encabezado por Abigail Sánchez Martínez.

Los vecinos afectados señalaron que, cada temporada de lluvias, el agua vuelve a ingresar a sus viviendas, arrastra lodo, deja basura acumulada y provoca pérdidas materiales que, aseguran, no han sido atendidas de fondo por las autoridades.

Lucio Ramírez Cadena, vecino de la zona, afirmó que la ayuda municipal ha sido mínima y que las labores realizadas no resuelven el problema.

“Vienen, barren, dejan los montones de lodo, vuelve a llover y otra vez se inunda”, relató al señalar que esta situación ocurre “cada año” y que los muebles terminan dañados por el agua.

El vecino criticó que los apoyos se entreguen de manera limitada y condicionada a censos iniciales. Según su testimonio, quienes no son registrados desde el primer levantamiento quedan sin posibilidad de recibir respaldo posterior.

Ramírez Cadena también reprochó que en Villas de San Martín los habitantes hayan solicitado desde hace meses autorización para construir, con sus propios recursos, una barrera o tope de aproximadamente un metro para contener el ingreso del agua. Sin embargo, aseguró que el permiso no ha sido otorgado.

“¿Un año para pedir un permiso? Nosotros lo hacemos con nuestros propios medios y ni así nos lo quieren dar. Eso no es justo”, expresó.

De acuerdo con el testimonio, los trámites se han frenado por requisitos administrativos, entre ellos la firma de vecinos, lo que ha impedido concretar una medida que los habitantes consideran urgente para reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

El vecino también cuestionó la calidad de los apoyos recibidos en años anteriores. Recordó que, tras una inundación, únicamente les entregaron una cubeta, una jerga y una escoba sin palo. Aseguró que, aunque se enviaron palas, no alcanzaron para todos los afectados.

“Eso es una burla, una falta de respeto hacia los ciudadanos. Nosotros pagamos impuestos. ¿Dónde está la ayuda?”, reclamó.

La señora Romana Apóstol Flores, habitante de Villas de San Martín, narró que hace dos años perdió parte de sus pertenencias por una inundación. Señaló que recibió algunos enseres, como un refrigerador, una lavadora y cobijas, pero sostuvo que otros apoyos económicos, de hasta 40 mil pesos, no llegaron a todos los damnificados.

“Yo también tuve pérdidas. Se me echaron a perder mis muebles y no me dieron nada”, dijo.

La vecina advirtió que el agua estancada, el mal olor y la presencia de animales representan un riesgo para las familias, especialmente para niñas y niños. Según explicó, en la zona han entrado víboras y otros animales durante las crecidas.

Apóstol Flores pidió directamente a la alcaldesa Abigail Sánchez Martínez acudir a la zona y atender a los habitantes con la misma cercanía que, dijo, mostró durante su campaña.

“Así como nos visitó cuando andaba en campaña, queremos que ahora se haga presente y nos apoye”, expresó.

Los vecinos solicitaron la construcción de una barda o contención en la entrada de Villas de San Martín, donde aseguran que el agua entra con fuerza debido al desbordamiento de escurrimientos y canales cercanos.

También señalaron que, aunque maquinaria acudió a remover tierra, las acciones fueron insuficientes. A decir de los habitantes, la arena y los restos de material permanecen en el sitio desde hace dos años, sin que exista una solución permanente.

Las denuncias de los vecinos exhiben el malestar acumulado en comunidades que aseguran haber quedado atrapadas entre trámites, promesas y respuestas parciales. Para los afectados, la presencia de funcionarios después de cada lluvia no basta si las calles continúan anegándose y las viviendas vuelven a perder muebles, documentos y objetos de uso básico.

Vecinos de Pueblo Viejo, Los Héroes Chalco Tercera Sección y Villas de San Martín pidieron al gobierno municipal y a las autoridades estatales dejar de actuar sólo después de las emergencias y establecer un plan real de prevención, limpieza, desazolve y contención pluvial antes de que las próximas lluvias vuelvan a inundar sus hogares.