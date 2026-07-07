En pelea campal mujer golpeó y arrastró a una niña, ocurrió en Tultepec, Edomex

Una pelea que involucró a varios miembros de dos grupos de vecinos en el municipio de Tultepec en el Estado de México, dejó como saldo a varias personas con contusiones, pero lo que más llamó la atención fue que una mujer adulta golpeó a una menor de edad sin que nadie interviniera.

La arrastra del cabello

En el video se escucha a una persona que graba la pelea campal, les grita:

“Es una niña, déjala; ayuden a la niña”, pero nadie acude al llamado.

El enfrentamiento involucró tanto a adultos, hombres, mujeres, niñas y niños, varios cargaban palos y piedras. De los insultos pasaron a los empujones y golpes en segundos.

Una mujer de playera negra, toma de los cabellos a la menor de edad y la arrastra hasta en medio de la calle. Otra mujer llega a enfrentar a la de playera negra y se enfrascan en golpes. Sin darle mayor importancia a la niña.

Hasta que escuchan la sirena de una patrulla los vecinos comienzan a calmarse y dispersarse. Las autoridades no informaron sobre el origen de la riña, aunque en redes sociales otros vecinos señalan que no es la primera vez que algo así ocurre.

¿Qué dice la ley sobre ataques a menores de edad?

Al tratarse de una agresión de un adulto a una menor de edad podría haber graves consecuencias, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México las penas pueden ir de los 3 a los 6 años de prisión dependiendo el daño causado, la condena podría incrementarse por el tipo de fuerza física ejercida a la víctima.