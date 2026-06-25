Despegar: México, Estados Unidos y Canadá reúnen a viajeros latinos durante el Campeonato del Mundo

La expectativa por el Campeonato del Mundo ya está transformando la forma en que los viajeros latinoamericanos planean sus próximas vacaciones. Datos de Despegar, la travel tech líder de la región, revelan que la cita deportiva está reconfigurando las decisiones de viaje de los aficionados, quienes comienzan a definir sus rutas en función de las ciudades sede, los partidos de sus selecciones y las experiencias que rodean al evento.

"El Campeonato del Mundo está demostrando que el futbol también es una oportunidad para acercar a los países de la región. Estamos viendo cómo viajeros de toda América Latina eligen recorrer las ciudades anfitrionas, seguir a sus selecciones y vivir la experiencia del torneo en comunidad. Para México es especialmente significativo recibir a visitantes de países vecinos en un evento que fortalece la conectividad regional y los lazos culturales", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de México.

De acuerdo con Despegar, el interés por los tres países anfitriones muestra un crecimiento significativo en distintos mercados de América Latina. En Brasil, las búsquedas hacia Estados Unidos, México y Canadá aumentaron 101% en comparación con 2025. En Colombia, las consultas relacionadas con el Campeonato del Mundo registraron un incremento superior al 400% frente a diciembre de 2025, reflejo de una planeación cada vez más anticipada.

El calendario deportivo también está marcando las rutas de viaje. Muchos aficionados están eligiendo sus destinos de acuerdo con las ciudades donde jugarán sus selecciones. En Colombia, Miami se posicionó como la ciudad con mayor crecimiento en demanda durante las últimas semanas, con un aumento de 35%, mientras que Guadalajara también figura entre las opciones más buscadas. En Argentina, el interés se concentra principalmente en Miami, con un alza de 38%; Dallas, con 34%; y Kansas City, con 29%.

La tendencia también se observa entre los viajeros brasileños. Aunque Estados Unidos mantiene su popularidad, México y Canadá son los destinos que muestran los mayores incrementos de interés entre las sedes del torneo, con aumentos de 130% y 143%, respectivamente.

Como uno de los países anfitriones, México está captando una parte relevante de la atención regional. Despegar registró un aumento de 40% en el interés por las ciudades sede mexicanas respecto a semanas previas. Ciudad de México concentra el 60% de las búsquedas, mientras que Guadalajara y Monterrey reúnen el 20% cada una.

La cercanía del torneo también está impulsando una organización más anticipada. En México, la demanda de paquetes turísticos hacia Ciudad de México creció 45%, lo que refleja una mayor inclinación por opciones que integran transporte, hospedaje y otros servicios en una sola reserva.

Al coincidir con la temporada vacacional de mitad de año, el Campeonato del Mundo amplía su alcance dentro de la industria turística. Muchos viajeros aprovecharán estas fechas para recorrer distintos destinos y disfrutar del ambiente futbolístico, aun sin asistir a los partidos. Así, los datos de Despegar confirman que este evento no sólo moverá pasiones: también consolidará a México como uno de los destinos más dinámicos para el viajero latinoamericano.