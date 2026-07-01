Fuga de gas en Neza provoca desalojo de 500 casas

Alrededor de 500 viviendas de la colonia Benito Juárez fueron evacuadas, al registrarse una fuga de gas natural en un ducto que corre por la zona, por lo que los vecinos tuvieron que pasar la noche en la calle. “Nada más escuchamos como una explosión fue como las 12 y media de la noche casi la una de la mañana, salimos todos corriendo como pudimos se escuchó muy fuerte y el olor a gas el olor a gas insoportable fue como agarramos y nos echamos a correr a la otra avenida”, explicó José Briones, vecino de la calle Flores en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Evacuados Ángeles Velasco

El presidente municipal Adolfo Cerqueda explicó que luego de que se reportara la fuga, como medida de prevención alrededor de la 1 de la mañana se inició la evacuación de 500 viviendas de las calles Bamba, Flor, Morenita, las torres y parte de Carmelo Pérez.

“Si se escuchaba muy fuerte, se veía como una fuente en el piso, entonces nos salimos corriendo no sacamos nada, no sacamos llave no sacamos nada, nos desalojaron rápidamente… salimos en piyama en chancha como nos ve”, explicó Erendira López, vecina

La fuga se registró en una zona de asentamientos irregulares y de acuerdo con los vecinos, en un lugar donde hay un taller mecánico, por lo que creen que se trata de un intento de robo de combustible. “La fueron fabricando gradualmente pusieron unas unidades cubriendo el sector, entonces ese sector, nadie veía lo que hacen se supone que estaban arreglando automóviles, sin embargo, ahí se detonó la fuga y es considerable y eso no se hace con una pala y un pico”, añadió Emilio Luna, vecino

Aunque ya fueron cerrados los ductos, debido a que sigue desfogando, los vecinos de 500 viviendas de por lo menos cinco calles, de donde se ubica el tubo de 24 pulgadas pasaron la noche en la calle, aunque aseguran no hay riesgo. “No hay ningún peligro de explosión o de explosividad… el gas que está en estos ductos es gas natural y a diferencia del gas LP es muchísimo más ligero y requeriría una temperatura de 600 grados para que pudiera tener un grado de explosividad”, explicó el alcalde Cerqueda Rebollo.

Sin embargo, para dar tranquilidad a los vecinos se suspendieron actividades, el edil comentó que les pidieron a las escuelas de la zona que suspendieran algunas actividades o se suspendieran actividades por algunos casos que posible intoxicación que se pudiera dar”, añadió.

Se contempla que la tarde de este miércoles, las familias puedan regresar a sus hogares, por lo que se estableció un albergue donde puedan estar.