Coacalco: Padre e hija se pierden en la Sierra de Guadalupe

Un padre y su hija fueron rescatados en la parte alta de la Sierra de Guadalupe en el municipio de Coacalco, Estado de México, luego de que se extraviaron recorriendo la zona. No presentaron ningún tipo de lesiones

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que elementos del Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste los auxiliaron tras recibir una solicitud de apoyo vía WhatsApp, donde se reportó que un hombre de 45 años y una menor de edad habían perdido la ruta mientras descendían del paraje conocido como “Mirador de Picacho”, por lo que requerían apoyo para continuar su trayecto hacia una zona segura.

Al integrar la célula de búsqueda, los elementos iniciaron el ascenso hacia el punto señalado y tras recorrer la zona de difícil acceso, localizaron a ambas personas en el sitio denominado “Acantilados de la Tercera Joroba de Picacho”.

Tras identificarse como integrantes del Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste, verificaron su estado de salud y confirmaron que no requerían atención médica y procedieron a descender de manera segura, por lo que los oficiales los acompañaron durante el trayecto hasta el circuito del Parque Estatal Sierra de Guadalupe, en el municipio de Coacalco, donde concluyó la intervención sin incidente

Padre e hija perdidos en la Sierra de Guadalupe, en Coacalco Foto: Especial

En Ecatepec instalan más Puntos Violeta

Con la finalidad de dar mayor seguridad a las mujeres que salen a trabajar, ir a la escuela o hacer actividades, debido a que Ecatepec cuenta con doble alerta de género, se establecieron más Puntos Violeta en la Sierra de Guadalupe y en la colonia Santa Clara en establecimientos donde las mujeres puedan resguardarse ante alguna situación de riesgo, en lo que llega asistencia policial

Al supervisar el Operativo red Violeta, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss explicó que con estas acciones se busca combatir todas las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, “se trabaja casa por casa para que tengan los QR y puedan bajar la aplicación donde reciben apoyo psicológico, jurídico y acompañamiento en tiempo real si se sienten inseguras”, explicó.

En el despliegue operativo en donde participaron elementos de sector 9, Prevención del Delito, Proximidad Social, Tránsito, Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales y Unidad Canina en la colonia Santa Clara Coatitla, se determinaron Puntos Violeta en panaderías, tiendas, carnicerías y cocinas económicas, sitios que aseguró la edil serán de resguardo para mujeres en riesgo mientras llega ayuda institucional.

En donde haya calcomanía Violeta, niñas, adolescentes y mujeres deben saber que es un lugar donde pueden acudir a pedir apoyo, porque no se puede normalizar la violencia, por eso trabajamos en conjunto la policía municipal y Marina”, apuntó.

En el recorrido por calles de Santa Clara Coatitla, don Rafael Guzmán, chofer de un bici taxi decidió sumar su vehículo como Punto Violeta, donde ante algún peligro las mujeres puedan acercarse. “Aquí nos apoyamos todos, nos sumamos para que las mujeres estén seguras, que sepan que están seguras y van cómodas, todo el apoyo a ellas”.

En la parte alta, el despliegue se realizó en la colonia Buenavista y Santa Clara El Gallito, para colocar QR en negocios, ya que en esta zona se han registrado agresiones a mujeres por parte de sus parejas, y como resultado de la pronta reacción policial se han detenido a los responsables.