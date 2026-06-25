En un año, Clínica de la Diversidad Sexual Zumpango atiende a 2 mil pacientes

A poco más de un año de entrar en funciones la Clínica de la Diversidad Sexual, en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, Estado de México, se han atendido mil 950 pacientes de la comunidad LGBT.

Anel, paciente de la comunidad trans, explicó que por años padeció para poder recibir atención médica, incluso se negaban a recibirlas bajo varias excusas.

Hubo quien me dijo sabes que no hay atención aquí, puedes irte a otro lado porque aquí no hay atención para ustedes porque no sabemos cómo atenderles, ya no hallaban qué pretexto, pero esa fue la frase que se me olvida: ‘es que aquí no hay como atenderles, no sabemos cómo atenderles’”, recordó.

Foto: Especial

Sin embargo, desde febrero del año pasado, en Zumpango opera la Clínica de la Diversidad Sexual en el Hospital de Alta Especialidad, en donde se atiende a pacientes de toda la entidad e incluso llegan de otros estados, como Hidalgo.

Abigail Trujillo, directora del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, explicó que el objetivo de la clínica es contribuir a una sociedad donde todas las personas puedan acceder a servicios de salud de manera equitativa, segura y digna.

Detalló que la clínica tiene varios servicios que se ofrecen de manera gratuita, como medicina interna, nutrición, psicología, psiquiatría, endocrinología, cirugía y química de biopolímeros

Abigail Trujillo resaltó que cuenta con instalaciones de primer nivel y es única en su tipo.

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Esta clínica es única y diferente porque aquí tenemos especialistas y subespecialistas, está dividida de la clínica de la diversidad de SAIH, el SAIH es la parte que atiende a las personas que viven con VIH o alguna enfermedad de trasmisión sexual”.

Para los pacientes de la comunidad LGBT es una opción muy importante, porque ya pueden acceder a tratamientos, vacunas y atención médica, luego que en muchas de sus comunidades son marginados.