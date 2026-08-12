Procesan a sujeto por golpear y atacar sexualmente a mujer en Neza

Bryan Geovanni “N”, quien agrediera verbal y físicamente a una mujer el pasado 24 de julio, cuando se encontraba laborando en el área de lavado de un hotel, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual y robo con violencia en agravio de la víctima.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en la colonia Metropolitana Tercera Sección, en el municipio de Nezahualcóyotl, lo que fue acreditado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ante un juez.

De acuerdo con la investigación, Bryan Geovanni “N” llegó al lugar y, sin motivo aparente, comenzó a agredir a la víctima de forma verbal y físicamente, además de realizarle tocamientos de índole sexual, para después despojarla de dinero en efectivo y huir del lugar.

La víctima solicitó ayuda a elementos de la Policía Municipal que pasaban por el lugar, quienes lograron la detención y lo pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público.

Con el avance en la investigación, la fiscalía mexiquense pudo establecer la probable responsabilidad del sujeto, por lo que se solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión, mandamiento judicial que una vez cumplimentado, permitió la detención e ingreso de este sujeto al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de un juez.

Después de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó establecer la prisión preventiva y lo vinculó a proceso por los delitos de abuso sexual y robo con violencia, además otorgó un plazo de un mes para la investigación complementaria.