Chalco enfrenta persistencia de violencia de género a nueve años de la alerta

La violencia contra las mujeres en Chalco, Estado de México, municipio administrado por la alcaldesa Abigail Sánchez Martínez, continúa a pesar de mantenerse con alerta de género desde 2015. 9 Aunque el sitio web oficial carece de cifras actualizadas, los datos de los primeros meses del año identifican diez colonias de atención prioritaria que concentran el 43% de la incidencia municipal, entre ellas Urbano Los Héroes Chalco, Pueblo Nuevo, San Martín Xico Nuevo, Santa María Huexoculco, Villas de San Martín, Hacienda de Guadalupe, Nueva San Isidro, La Conchita, San Gregorio Cuautzingo y Nueva San Miguel.

Los registros de la Unidad de Análisis de la Alerta de Violencia de Género indican que los delitos más frecuentes son la violencia familiar con 152 casos (72.38%), las lesiones dolosas con 29 casos (13.81%) y la violencia de pareja con 20 casos (9.52%).

Asimismo, se documentaron casos de hostigamiento y acoso sexual, violación, abuso sexual y homicidio.

De los 210 millones de pesos asignados este año a los 11 municipios del Estado de México con alerta por feminicidio y desaparición, a Chalco le correspondieron 15.4 millones de pesos para acciones de prevención. Ante este panorama, activistas locales han exigido el diseño de protocolos de actuación con enfoque de derechos humanos y la descentralización de los servicios de la Dirección de las Mujeres de Chalco para agilizar el acceso sin trabas burocráticas a refugios, asesoría jurídica y apoyo psicológico.

Adicionalmente, las usuarias de transporte público exigen garantías viales e intervenciones directas en las rutas colectivas para erradicar el hostigamiento.

Esto ha motivado la exigencia de mantener y expandir operativos de difusión, supervisión y colocación de señalizaciones de denuncia dentro de las unidades para salvaguardar la integridad de las pasajeras.