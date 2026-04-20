Carambola en circuito Exterior Mexiquense deja un muerto y 13 lesionados

Una persona perdió la vida y 13 más resultaron lesionados al registrarse una carambola en donde estuvieron involucrados 10 vehículos, dos de ellos unidades de transporte público de pasajeros y un tráiler sobre el circuito Exterior Mexiquense.

El accidente se registró esta mañana a la altura del kilómetro 37 en la comunidad Bonito Ecatepec en dirección a Nezahualcóyotl, en donde de acuerdo a los primeros reportes el tráiler embistió a dos unidades de transporte público de pasajeros

En el lugar también impacto siete autos compactos, de los cuales dos de ellos quedaron volcados y tres prácticamente destrozados.

Uno de los ocupantes de un auto compacto un Honda color blanco perdió la vida y se reportaron 13 personas lesionadas.

Elementos de la policía estatal, protección civil municipal, Cruz Roja, y paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México, acudieron al lugar para auxiliar a las personas lesionadas a hospitales de la región.

fdm