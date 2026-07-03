Capturan a presunto traficante de personas tras robo de camioneta

Agentes de la Secretaría de Seguridad de Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre por el robo violento de una camioneta, además de asegurarle drogas, cargadores y cartuchos, según las investigaciones de las autoridades, el sujeto formaría parte de una célula criminal dedicada al tráfico de personas desde Centroamérica.

La SSEM informó que para la detención de Omar “N”, de 37 años de edad, se contó con colaboración de las autoridades de Hidalgo, pues fue detectado cuando circulaba sobre la carretera México-Pachuca.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo y la Policía Municipal de Zumpango y Tizayuca, Hidalgo, recuperaron una camioneta con reporte de robo y detuvieron a un hombre por su probable participación en diversos hechos con apariencia de delito”.

El operativo inicio tras recibirse una alerta por el robo de la camioneta, el cual se cometió en la colonia San Sebastián, del municipio de Zumpango, por lo que el personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), coordinó la atención del incidente con las corporaciones en campo.

Foto: Especial

Fue así como se detectó a la camioneta cuando circulaba por la carretera federal México-Pachuca, en los límites de Hidalgo y el Estado de México, los policías ordenaron al conductor que detuviera su marcha para verificar que no cometiera alguna conducta ilegal.

Con base en una sospecha objetiva razonada, derivada de los hechos reportados y la localización del vehículo, los uniformados aplicaron controles provisionales preventivos, mediante los cuales detuvieron a un hombre identificado como Omar “N”, de 37 años de edad”.

Los elementos de la SSEM llevaron a cabo la revisión preventiva, gracias a la cual se aseguraron:

Un arma de fuego tipo revólver calibre 38 mm

Cartuchos útiles

Un cargador para arma larga tipo AR15

Dos paquetes de un kilogramo cada uno, además de 20 envoltorios pequeños con características similares a la marihuana

Dinero en efectivo

Los elementos asegurados, la camioneta y Omar “N” fueron llevados ante la autoridad ministerial competente, donde se determinará su situación jurídica.