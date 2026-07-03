Por acusación de lesiones, alcalde de Metepec se declara inocente 

Tras enfrentar la audiencia inicial en el caso de abuso de autoridad que le imputan al alcalde de Metepec, Fernando Gustavo Flores Fernández, aseguró que es totalmente inocente y que no solicitará licencia al cargo, por el contrario, continuará trabajando por su municipio.

El político acudió a los juzgados con sede en Almoloya de Juárez por los hechos ocurridos el 4 de junio, cuando acudió a un club deportivo del que es socio, a intervenir en una gresca que involucró a un hermano y sobrinos.

El Ministerio Público aseguró que Fernando Gustavo es autor material en el delito, donde actuó más allá de las atribuciones conferidas en ley, llevó a cabo una conducta de ilegal, ingresó con violencia y escoltas armados, lo que derivó en dos familiares heridos e incluso testigos que fueron encañonados por su escolta, cuando pudo haber elegido ingresar pacíficamente al inmueble a ver a su familia y dejar a su escolta fuera.

En audiencia, su hermano Luis Enrique, quien es considerado víctima en el delito de lesiones, se inconformó por lo establecido por el Ministerio Público, al indicar que muchas de las aseveraciones en sus 47 datos de pruebas son falsos, lo que consideró incorrecto, con información manipulada que, dijo, perjudica a su familia.

Esto es querer lastimar la honra de mi familia, es un exceso, eso que dice no es cierto, esto lo hacen con qué afán, esto no es un acto de justicia, es un acto de linchamiento a mi familia de frente a la sociedad, independientemente de los problemas en el ámbito laboral, llevamos una excelente relación familiar”.

Previamente Luis Enrique “N” y Paola Lucero “N”, hermano y sobrina del edil, respectivamente, aceptaron un acuerdo repararorio en el delito de lesiones con el que estuvo de acuerdo el alcalde, que involucra a su sobrino Héctor Ricardo “N” y un escolta de nombre Eleazar “N”.

Fernando Flores aseguró que es inocente, que no pedirá licencia al cargo. Como medidas cautelares le impusieron firma periódica y no acercarse al sitio donde ocurrieron los hechos.