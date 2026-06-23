Asaltan a familia de Hidalgo en el Arco Norte: “No se lo deseo a nadie”

Una familia radicada en Pachuca, Hidalgo, fue víctima de un asalto violento mientras circulaba por la autopista Arco Norte, hecho que derivó en una situación de riesgo médico para una de sus integrantes y en señalamientos por presunta falta de respuesta inmediata de las autoridades.

La doctora Denisse Labastida informó, a través de un testimonio difundido en redes sociales, que viajaba junto con su madre, su hermana y su pareja cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes los habrían obligado a detenerse y los despojaron de sus pertenencias mediante amenazas y agresiones.

Durante el incidente, la médica señaló que su madre presentó un cuadro de salud súbito y de gravedad, presuntamente relacionado con un evento cardíaco.

No obstante, afirmó que en ese momento no les fue permitido realizar llamadas para solicitar servicios de emergencia, lo que complicó la atención oportuna.

Tras el asalto, la familia permaneció en el sitio mientras intentaba obtener apoyo médico e institucional.

De acuerdo con su versión, la asistencia formal no fue inmediata y fueron personas que transitaban por la zona quienes finalmente brindaron auxilio para gestionar la atención correspondiente.

La profesionista indicó que, aunque hubo pérdidas materiales, la principal preocupación fue el estado de salud de su madre y el riesgo al que estuvieron expuestos durante el hecho delictivo.

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial que detalle el avance de la investigación o la atención del caso por parte de las autoridades correspondientes.