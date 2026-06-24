Cae sujeto por pederastia agravada y otros dos tras operativos en Ecatepec

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, participó en distintos operativos realizados en Ecatepec de Morelos, Estado de México, que derivaron en la detención de tres personas relacionadas con diversos delitos.

Operativos Edomex Especial

En una primera intervención, personal naval brindó seguridad perimetral a elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México durante el cumplimiento de una orden de aprehensión contra un hombre señalado por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

Operativos Edomex Especial

En otro operativo, elementos de la Semar y de la Policía Metropolitana de Ecatepec apoyaron a autoridades ministeriales en la ejecución de una orden de aprehensión contra un hombre investigado por el presunto delito de pederastia agravada. Tras la lectura de sus derechos, fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Operativos Edomex Especial

Asimismo, durante recorridos de vigilancia terrestre en la colonia Tulpetlac, personal naval apoyó a policías metropolitanos en la detención de una persona señalada por su probable participación en el robo de una motocicleta Yamaha, la cual fue asegurada y presentada ante el Ministerio Público.

Estas acciones forman parte de los trabajos conjuntos para reforzar la seguridad pública, combatir la impunidad y atender delitos de alto impacto en el municipio.