Gruyeros bloquean Periférico Norte con ataúd de compañero asesinado; exigen justicia

La indignación por el homicidio de un operador de grúa derivó la noche de este viernes en el cierre total de Periférico Norte con dirección a la Ciudad de México, donde agremiados y familiares instalaron un velatorio improvisado en plena vía pública con el féretro del trabajador para exigir que el crimen no quede impune.

La protesta se concentró a la altura del Parque Naucalli, punto en el que decenas de unidades pesadas y automóviles particulares fueron atravesados sobre la cinta asfáltica.

Previo al bloqueo de los carriles centrales y laterales, los deudos y compañeros de gremio celebraron una misa comunitaria en el sitio donde la víctima fue atacada el pasado martes 27 de octubre, en la zona de Lomas Verdes.

Reproducir Los manifestantes dijeron que se quedarían sobre la vialidad hasta tener avances en el caso.

El operador falleció este 30 de octubre a consecuencia de cuatro impactos por arma de fuego infligidos por un automovilista involucrado en un percance vial, quien abrió fuego contra el trabajador para evitar que su unidad fuera enganchada y remolcada hacia el depósito vehicular correspondiente.

Denuncian inacción

Los transportistas manifestaron su inconformidad ante lo que calificaron como una dilación injustificada por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Señalaron que el agresor abandonó el automóvil involucrado en calles de la colonia Las Américas, en el vecino municipio de Atizapán de Zaragoza, por lo que las autoridades ministeriales cuentan con elementos fotográficos, placas y documentación técnica para identificar al propietario y rastrear su paradero.

Frente a la falta de detenciones, los manifestantes advirtieron que mantendrán la presencia del féretro sobre la vialidad hasta recibir compromisos formales y avances contundentes por parte de los agentes de investigación.

El operador falleció este 30 de octubre a consecuencia de cuatro impactos por arma de fuego. Rodo

El cierre provocó kilométricas filas de vehículos varados con rumbo a la capital del país. Ante el colapso vial, agentes de Tránsito de Naucalpan y elementos de la Policía Estatal desplegaron un dispositivo de vialidad para realizar cortes escalonados y desviar la carga vehicular hacia vías secundarias como la Vía Gustavo Baz y avenidas interiores del municipio.