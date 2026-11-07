Becas por aprovechamiento académico en Edoméx impulsan la excelencia escolar

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha el programa Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, un esquema de incentivos económicos de hasta 2 mil pesos mensuales diseñado para evitar que la falta de recursos interrumpa la trayectoria escolar de los estudiantes mexiquenses con alto rendimiento.

Dentro de los datos duros que estructuran la vertiente financiera del programa, se establece que las alumnas y alumnos de educación primaria y secundaria obtienen un apoyo económico de 1,100 pesos mensuales, siempre que acrediten un promedio mínimo de 9.5 a partir del segundo grado. Este mismo promedio de excelencia académica se exige para el nivel medio superior, donde la asignación económica se eleva a 1,200 pesos mensuales. En el nivel de educación superior, que abarca a universidades, tecnológicos escolarizados y escuelas normales públicas, el estímulo mensual alcanza los 2,000 pesos, requiriendo en este segmento un promedio académico mínimo de 8.5 y mantener la condición de alumno regular.

La distribución de los recursos prevé la entrega del apoyo hasta en 10 ocasiones durante el ciclo escolar, sujeto a la disponibilidad presupuestal de la entidad. Para acceder a la subvención, los aspirantes deben residir en el Estado de México, estudiar en instituciones públicas de los subsistemas participantes y formalizar su solicitud en el portal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). Entre los requisitos operativos resalta la captura de la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de adscripción, dato que se encuentra disponible para consulta en el catálogo oficial de la entidad.

La normativa del programa establece criterios de incompatibilidad con otros beneficios de índole pública o privada. Por ello, quienes aspiren a este estímulo y cuenten con apoyos federales como Rita Cetina, Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro, deben presentar su renuncia voluntaria si resultan seleccionados.

Sobre el propósito central de la iniciativa, las autoridades estatales destacaron que "con este esquema, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez busca que las buenas calificaciones también representen un beneficio económico para los hogares mexiquenses y que la falta de recursos no interrumpa la trayectoria escolar de niñas, niños y jóvenes con alto rendimiento académico", asegurando que el esfuerzo académico se traduzca en estabilidad educativa.