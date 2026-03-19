Avanza reconstrucción de Periférico Norte; reducen tiempos de traslado

A dos meses de haber iniciado una intervención profunda en la infraestructura vial, el Gobierno del Estado de México, que encabeza Delfina Gómez Álvarez, reportó que las obras de reconstrucción integral en el Periférico Norte han comenzado a generar beneficios tangibles en la movilidad, logrando una reducción de hasta 20 minutos en los tiempos de traslado.

La reconstrucción de Periférico Norte Foto: Especial

Esta tarea de reconstrucción, que abarca una extensión de 108 kilómetros desde la zona de Naucalpan hasta la caseta de Tepotzotlán, ha permitido que el flujo de los más de 200 mil vehículos que transitan diariamente por esta arteria sea más constante, eliminando los "frenones" y embotellamientos que anteriormente eran provocados por el avanzado deterioro del pavimento y la presencia de baches profundos.

No solo es bacheo

De acuerdo con Joel González Toral, titular de la Junta de Caminos del Estado de México, el proceso de reconstrucción no se limita únicamente al bacheo superficial, sino que implica una renovación total de la carpeta asfáltica tanto en carriles centrales como en laterales.

Explicó que esta estrategia técnica ha sido clave para que, desde el arranque de los trabajos el pasado 7 de enero, la superficie de rodamiento presente una uniformidad que antes era inexistente. Al sustituir los materiales fatigados por componentes de alta resistencia, la reconstrucción garantiza una mayor durabilidad ante el intenso tráfico de carga y particular que conecta a los municipios mexiquenses con la Ciudad de México.

Nueva iluminación y rehabilitación

Adicionalmente, las cuadrillas de trabajo ejecutan de manera simultánea la instalación de nueva iluminación, señalización vertical y horizontal, así como la rehabilitación de camellones y la aplicación de pintura vial de alta visibilidad.

Obras de reconstrucción del Periférico Norte Ricardo Vitela

Estos elementos, sumados a la reconstrucción del pavimento, han mejorado significativamente la percepción de seguridad de los usuarios, quienes ahora disponen de una arteria mejor organizada y con mayor visibilidad nocturna, de acuerdo con las autoridades mexiquenses.

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