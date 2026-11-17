La diputada local del Partido Verde en el Estado de México, Alejandra Figueroa Adame, presentó ante estudiantes de tercero de preparatoria del Colegio Miraflores un panorama de las iniciativas que su partido ha impulsado para regular la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías, y advirtió que su uso debe acompañarse de educación digital, protección de datos y transparencia.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, sostuvo que “no hay que tenerle miedo, pero tampoco hay que confiar ciegamente en ella” y consideró que la responsabilidad del Congreso no es detener los avances tecnológicos, sino adaptar las leyes para proteger a las personas.

Entre las propuestas federales mencionó la iniciativa de 2025, presentada por Morena y el Verde, para expedir una Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la Inteligencia Artificial, que contempla un Consejo Nacional de IA, un registro de sistemas de alto riesgo y restricciones a usos que manipulen elecciones, discriminen o permitan vigilancia sin orden judicial.

También citó propuestas del Verde para incorporar la IA a la legislación de ciencia y tecnología; capacitar a estudiantes y docentes en su uso responsable; proteger la imagen, voz e interpretación de artistas frente a manipulaciones digitales; y establecer controles parentales y sanciones por violencia sexual digital. En octubre pasado, agregó, la bancada planteó utilizar IA para detectar incidentes cibernéticos y apoyar investigaciones.

De sus propias iniciativas destacó la presentada en febrero para incorporar talleres obligatorios de protección de datos personales, privacidad y uso seguro de la tecnología en todos los niveles educativos.

La diputada del PVEM en el Congreso del Estado de México, Alejandra Figueroa, ofreció una conferencia sobre IA en el Colegio Miraflores Foto: Alejandro Aguilar

En el Estado de México, mencionó la creación de la Comisión Especial de Innovación, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial; la reforma penal que establece hasta cinco años de prisión por crear y difundir contenido sexual manipulado sin consentimiento, y cambios a las leyes de Educación y Gobierno Digital para promover el uso responsable de IA y agilizar trámites públicos.

Ante las preguntas de los alumnos sobre el desplazamiento laboral, respondió que los empleos se transformarán y surgirán otros, pero “algo que no puede sustituir la inteligencia es el pensamiento crítico, el cerebro, es la creatividad”.

También reconoció que utiliza ChatGPT para investigar iniciativas y preparar discursos, aunque verifica sus referencias porque los chatbots “están muy expuestos a alucinaciones, a equivocarse y alterar información”.

Sobre el uso de datos personales por las empresas tecnológicas, admitió que desconocía algunos mecanismos de tratamiento y consideró necesario investigarlos y regularlos. A los jóvenes les recomendó tres reglas: verificar antes de compartir, cuidar sus datos y nunca utilizar la inteligencia artificial para dañar a otra persona.