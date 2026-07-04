¡Golpe al contrabando! Aseguran miles de cigarros de Bangkok en el AIFA

Un cargamento de 60 mil cajetillas de cigarros fue asegurado por personal de la Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, luego de que la mercancía fuera identificada durante una revisión derivada de labores de inteligencia e intercambio de información internacional.

Cigarros

La Agencia Nacional de Aduanas de México informó que el aseguramiento se realizó con apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, como parte de los mecanismos de cooperación establecidos entre ambas autoridades.

El caso se originó a partir de una alerta sobre una guía aérea en la que la carga aparecía registrada como “data cable”. Ante esa información, se aplicó una medida de control y se ordenó la inspección física del embarque.

Durante la revisión, los agentes aduanales encontraron 75 cajas de cartón procedentes de Bangkok. El envío tenía un peso aproximado de mil 571 kilogramos y, en lugar de cables de datos, contenía miles de cajetillas de cigarros.

Después de la verificación de la mercancía y del análisis documental correspondiente, la empresa titular de la marca involucrada presentó la querella respectiva. A partir de ello, las autoridades iniciaron el procedimiento legal por posibles violaciones en materia de propiedad intelectual.

La ANAM destacó que este tipo de acciones forman parte de los trabajos de gestión de riesgo, inteligencia aduanera y combate al comercio ilícito, además de reforzar la colaboración con autoridades extranjeras para detectar mercancías que intentan ingresar al país de manera irregular.