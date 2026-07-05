Atiende Atizapán de Zaragoza mantenimiento urbano y seguridad con inversión histórica

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza informó que el mantenimiento de calles, la reparación de luminarias y el fortalecimiento de la seguridad pública constituyen acciones permanentes y prioritarias en todo el municipio. En respuesta a reportes recientes sobre las condiciones de infraestructura en las colonias Lomas Lindas y Profesor Cristóbal Higuera, la administración que encabeza el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, precisó que a través de las direcciones de Servicios Públicos, Obras Públicas y Seguridad Pública se mantienen programas continuos de bacheo, sustitución de luminarias y rehabilitación integral de vialidades que durante décadas permanecieron en el abandono. Estas acciones forman parte de un programa de inversión histórica que supera los 2 mil millones de pesos destinados a la modernización urbana.

En materia de seguridad ciudadana, el municipio mexiquense continúa registrando avances significativos respaldados por indicadores oficiales de la federación. De acuerdo con los datos duros de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al primer trimestre de 2026, Atizapán de Zaragoza se ubica firmemente entre las demarcaciones más seguras del Estado de México. Asimismo, ocupa la posición número 39 entre las ciudades con menor percepción de inseguridad en todo el país, al registrar un indicador favorable del 56.3 por ciento, lo cual refleja la efectividad de las estrategias de prevención implementadas en la localidad.

Para preservar la tranquilidad de las familias, la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial mantiene un esquema constante de vigilancia que combina patrullajes preventivos en territorio, atención inmediata a emergencias y un monitoreo tecnológico de vanguardia a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4). Las autoridades municipales reconocieron que toda urbe enfrenta retos cotidianos en servicios públicos; sin embargo, refrendaron su disposición para atender con oportunidad las solicitudes de la población y mantener la supervisión constante para consolidar al municipio con la mejor infraestructura moderna y mayor protección para sus habitantes.