Yuridia reclama por falta de luz en concierto y sorprende con confesión: "estoy ped..."

Yuridia vivió una noche bastante complicada durante su reciente presentación en Chiapas, donde las cosas no salieron como estaban planeadas. Aunque la cantante estaba lista para interpretar sus éxitos frente a sus seguidores, algunos inconvenientes provocaron que el espectáculo tomara un rumbo inesperado.

Quienes asistieron al evento esperaban disfrutar de una presentación llena de música, pero tuvieron que enfrentar una situación que puso a prueba tanto a la artista como a su equipo de trabajo.

La intérprete advirtió que dejará de dar fotos y saludos si alguien vuelve a esperarla afuera. IG

En medio de lo que estaba ocurriendo, la sonorense decidió hablar con los asistentes y explicarles por qué el espectáculo no podía desarrollarse con normalidad. Sin embargo, sus palabras también dejaron ver que no estaba nada contenta con la organización.

Yuridia se molesta por falta de luz durante su concierto en Chiapas

Todo comenzó cuando una falla eléctrica dejó al escenario sin la iluminación necesaria para continuar con el espectáculo como estaba previsto. De acuerdo con la propia Yuridia, la lluvia había provocado que parte del equipo se mojara, lo que terminó afectando el desarrollo de su presentación.

yuridia

La situación causó molestia en la cantante, quien no dudó en expresar su inconformidad frente a los asistentes y lanzar un comentario contra el empresario encargado del evento.

“Muchísimas gracias por cantar esa canción, porque nos acaban de dar tiempo para ir a pu… al empresario”.

Lejos de quedarse callada, la intérprete siguió hablando sobre los inconvenientes y explicó que tampoco contaban con una planta de luz que permitiera resolver el problema.

“No tenemos planta de luz, oigan. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la casa de alguien y hacemos una boheminga?”.

Yuridia

En otro momento, la artista dio más detalles sobre las condiciones en las que se encontraba el equipo de producción y por qué habían surgido tantas dificultades.

“Esta noche el concierto, porque llovió, se mojaron todos los aparatos”.

Ante las fallas, existía la posibilidad de suspender la presentación y regresar cuando las condiciones fueran mejores. No obstante, Yuridia dejó ver que no quería terminar la noche de esa manera y respondió con un “No, ¿cómo crees?”.

Yuridia confiesa que estaba borracha y explica por qué decidió tomar

Después de mostrar su molestia por la falta de iluminación, Yuridia sorprendió con otra declaración relacionada con la manera en que decidió enfrentar los problemas del concierto.

En uno de los videos que comenzaron a circular en redes sociales, la cantante explicó que la situación la había preocupado tanto que prefirió tomar alcohol para relajarse y no pasarla mal durante la presentación.

“Yo me empe... porque se fueron las luces y dije: ‘Güey, estoy en un ped…, güey’. O sea, pa no pasarla mal, para no preocuparme, ¿no? Y se me pasó”.

Con estas palabras, la intérprete dio a entender que los inconvenientes técnicos la habían puesto en una situación incómoda, por lo que decidió tomarse las cosas con más humor.

Pero eso no fue todo, ya que después del concierto volvió a hablar sobre su estado y reconoció abiertamente que estaba bajo los efectos del alcohol.

“O sea, estoy muy ped..., la verdad”.

Yuridia agradece a sus fans por apoyarla pese a las fallas en el concierto

Aunque no pudo ofrecer el espectáculo en las condiciones que esperaba, Yuridia también se tomó un momento para reconocer la paciencia de sus seguidores, quienes permanecieron en el recinto a pesar de los problemas con la iluminación.

Entre canciones y comentarios, la artista expresó lo feliz que se sentía de estar acompañada por un público que no dejó de apoyarla durante los inconvenientes.