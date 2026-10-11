Danny Trejo aclara su papel en película de ICE: “Soy orgullosamente mexicano y proinmigrante”

En los últimos días, el actor Danny Trejo se encuentra en el ojo del huracán, decidió romper el silencio y aclarar su papel en una próxima película de ICE, mencionando sentirse “orgullosamente mexicano y proinmigrante”.

El legendario actor de raíces mexicanas famoso por personificar a antihéroes rudos y defensores de los marginados en la gran pantalla, desató una intensa conversación en redes sociales al confirmarse su participación en Pawn Shop, un largometraje producido por la firma conservadora The Daily Wire.

La cinta, enfocada en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), fue rápidamente calificada por internautas como propaganda pro-ICE, desencadenando una ola de cuestionamientos hacia el intérprete.

Para una audiencia que durante décadas ha visto en Trejo a un símbolo de resiliencia latina y a un feroz representante del orgullo chicano, su aparición en un proyecto financiado por la plataforma vinculada al polémico Ben Shapiro resultó un trago difícil de digerir.

Las plataformas digitales se inundaron de mensajes de decepción, reclamos directos y preguntas sobre las razones que llevaron a la estrella de Machete a formar parte de una narrativa enfocada en una de las agencias federales más controvertidas para las comunidades migrantes en territorio estadounidense.

Danny Trejo Instagram @officialdannytrejo

Danny Trejo aclara su participación en película de ICE

Danny Trejo utilizó sus canales oficiales para disipar cualquier duda sobre sus lealtades culturales. Lejos de adoptar una postura evasiva o esconderse tras el departamento de relaciones públicas de la productora, el actor de 82 años ofreció una respuesta sobre su identidad:

Quiero referirme a los comentarios que han circulado sobre mí en las redes sociales. Que no quepa ninguna duda: soy un mexicano orgulloso que siempre ha apoyado y siempre apoyará a su comunidad. Obviamente, estoy a favor de los inmigrantes; no estoy a favor del ICE. Sé perfectamente de dónde vengo y conozco cuáles son nuestras luchas cotidianas.

Con este mensaje, Trejo buscó establecer un parteaguas entre las decisiones operativas de los organismos de migración y su simpatía por quienes cruzan fronteras en busca de oportunidades de trabajo y bienestar.

Según explicó Trejo, el rol que encarna en Pawn Shop representa a un veterano de guerra latino que cuenta con una narrativa digna, compleja y con cualidades humanas sobresalientes.

Para el actor, personificar a un adulto mayor hispano con historia, valentía y respeto en la pantalla grande fue la razón principal para aceptar el trabajo, viendo en el papel una oportunidad de brindar una representación positiva de los latinos, lejos del cliché del delincuente común que Hollywood explotó durante décadas:

Soy un actor profesional y mi trabajo en esta vida es contar historias. Aceptar un personaje en un proyecto no significa que comparta el pensamiento de los inversionistas ni que apoye las políticas de cada institución que aparece en la pantalla.

Esta postura reabrió el clásico debate en la industria del entretenimiento sobre si los actores deben ser juzgados éticamente por la orientación política de los proyectos en los que trabajan o si debe prevalecer la neutralidad del arte como vehículo dramático.

¿Por qué Pawn Shop ha causado controversia?

La película calificada como “pro-ICE” donde participa Danny Trejo está bajo el título de Pawn Shop. La cinta, dirigida por Michael Polish, sitúa su argumento en un entorno donde un joven agente federal del ICE debe llevar a cabo un arresto de alto peligro tras la trágica muerte de su compañero en un operativo en Minneapolis.

Sin embargo, lo que encendió los focos rojos entre analistas de cine y grupos activistas no fue únicamente el argumento policial, sino la infraestructura ideológica que respalda la producción del proyecto.

La participación de The Daily Wire en el financiamiento colocó de inmediato al proyecto bajo la lupa política. Al tratarse de una compañía fundada por figuras del pensamiento conservador estadounidense que suelen defender las políticas de control fronterizo estricto, diversos sectores catalogaron la película como un intento de lavar la imagen pública del ICE.

Además, reportes periodísticos señalaron que parte del guion involucra a personajes vinculados a organizaciones criminales internacionales, lo que incrementó las acusaciones de que la historia refuerza estereotipos negativos sobre la población hispana en Estados Unidos.

Las jornadas de rodaje generaron inconformidad entre los residentes locales de Montana debido al cierre de vías públicas y a la presencia de personal de seguridad armado en áreas concurridas.

Cuando el rodaje se pausó momentáneamente por protestas de la comunidad, Ben Shapiro calificó el freno como un acto de discriminación contra el contenido conservador, echando más leña al fuego mediático.