Yolanda Andrade conmueve al revelar cómo avanza su enfermedad; "duele y después no puedes ni hablar"

Yolanda Andrade compartió una emotiva actualización sobre su estado de salud, en la que volvió a hablar sobre las dos enfermedades que padece: Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y cefalea en racimos, y comentó que ninguna de ellas tiene cura.

“Estoy aprovechando a hablar lo más que puedo, porque es muy dolorosa, después no puedes hablar, debes tener mucho cuidado para comer, para masticar porque te ahogas, hay cosas que no puedes comer como las uvas”.

Por otro lado, la conductora de televisión pidió que se respete a las personas que usan bastón, debido a que ha tenido problemas para caminar en la calle, ya que algunos le han pateado el bastón con el que se sostiene.

“Si tú ves a alguien con bastón, guarda tu distancia, hazte a un lado, me patearon el bastón tres veces, pude haber caído porque todo mi peso está en el bastón, si tu ves a alguien con bastón, por favor quítate, no estorbes, adelántate tú que puedas caminar”, dijo.

Yolanda Andrade muestra cobija que le tejió Thalía. @yolandaamor

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica?

La conductora de Montse y Joe reveló hace unos meses que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica y durante la mayoría de sus intervenciones habla sobre lo que es vivir con esta enfermedad.

En el live que se puede ver a través de su Instagram, Yolanda Andrade volvió a hablar de su enfermedad y de lo que padece.

“Estoy viviendo una etapa en la que mi enfermedad se llama ELA, no tiene cura y se va desarrollando muy mal y tengo otra que se llama cefalea en racimos, le llaman la enfermedad del suicidio, del pinche dolor que te da te quieres matar, dura de tres a 15 minutos, tienes que tener medicamento a lado tuyo”.

Las secuelas físicas ya son evidentes y limitan su día a día. La conductora confesó que hay momentos en los que pierde por completo la capacidad de hablar y que debe tener extremo cuidado al comer y masticar para evitar ahogarse.

Yolanda Andrade, conductora. @yolandaamor

“Dios me da tiempo para despedirme”: Yolanda Andrade

En otro momento, Yolanda Andrade compartió que toma esta enfermedad como una oportunidad que Dios le está dando para despedirse de las personas que quiere para contemplar y agradecer sobre su vida.

Además, aprovecho para mandar un mensaje a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido.

“Recuerda siempre ser agradecidos de haber tenido a esas personas de nuestra vida que nos han hecho muy felices, de eso se trata la vida, de amigos que uno escoge, de familia, de compañeros de trabajo, amigos del trabajo”.

Yolanda Andrade aseguró sentirse en paz con su historia, recordando que creció en una generación libre.

"Yo les quiero decir a todos ustedes que aquí como me ven, yo viví como unas tres vidas en una".

bgpa