Bengala celebra 20 años de su debut: El rock mexicano que resiste a la era de los influencers

Antes del primer concierto, después de las nominaciones y de sobrevivir a los cambios de la industria musical, Bengala decidió mirar hacia atrás. No para vivir de la nostalgia, sino para comprobar que el disco que los presentó hace dos décadas sigue definiendolos. Mientras buena parte de la música actual privilegia los sencillos, la presencia constante en redes sociales y la creación de contenido, la agrupación mexicana defiende otra idea de permanencia: hacer discos completos, mantener su identidad y no convertirse en influencers para seguir vigente.

Ése es el espíritu con el que celebrarán los 20 años de Bengala, su álbum debut de 2006, con dos conciertos el 18 y 19 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional, donde interpretarán el material de principio a fin antes de recorrer algunos de los temas más representativos de su trayectoria.

Nos ha costado de pronto estar tan presentes en las redes. Realmente nosotros no somos ese tipo de personas en nuestras cuentas personales. Y cuando tenemos un pretexto como ahora, estos Lunarios y la gira en casas que vamos a hacer en julio, pues tenemos que contactar a los fans. Pero de esencia no somos esas personas”, explicó Amauri Sepúlveda, guitarrista de la banda, en entrevista con Excélsior.

Lejos de considerar que adaptarse por completo al ecosistema digital sea un requisito para existir, Bengala ha preferido encontrar un punto medio entre la promoción y la creación musical. Para ellos, el reto no ha sido mantenerse visibles, sino permanecer fieles a la forma en que entienden su oficio.

“Tampoco sin exigirnos demasiado en ese sentido porque sabemos que no estamos de acuerdo con muchas cosas de las que, como ahora, se promueve la música o cómo pasamos tanto tiempo las personas en internet o que los artistas hayan pasado de crear música a hacer más contenido, tratar de ser más como influencers. Eso nos cuesta trabajo y hemos tratado de no serlo, de mantener un cierto equilibrio entre lo que nos parece cómodo a nosotros hacer y algo que sea nutritivo para nuestra audiencia”.

La celebración también los llevó a reencontrarse con un disco que envejeció con dignidad. A dos décadas de distancia, aseguran que sigue reflejando la personalidad con la que comenzaron a construir su camino dentro del rock mexicano, ahora que lo revisitan se sienten aún identificados.

Todavía estamos muy de acuerdo con muchas cosas. No lo siento como un primer disco. Creo que es un disco bastante maduro, tiene unas partes bastante oscuras y una energía irrepetible de cuando teníamos esa edad”, dice Amauri.

Parte de esa autenticidad, explica Sepúlveda, nació de una manera de trabajar que hoy resulta menos habitual. Antes de las facilidades tecnológicas actuales, las canciones se construían con la banda reunida durante horas en la sala de ensayo, afinando cada arreglo de manera colectiva.

“Este primer disco y Oro se hicieron en ensayo, todos tocando al mismo tiempo, teniendo que dar vueltas y vueltas para terminar una parte o revisar las partes de cada quien. Cosa que justo ahora ya no se hace. Con las herramientas de la tecnología ya es diferente, pero en ese momento nos teníamos que sentar cinco personas a ensayar durante varias horas para hacerlo”.

Bengala Cortesía Penny MGMT

Aunque el mercado privilegia lanzamientos constantes, la agrupación asegura que su siguiente paso será regresar precisamente al formato que consideran más completo: el álbum.

Me gustaría hacer un álbum completo. Ahora es un poco diferente: salen muchas canciones, salen muchos sencillos, pero queremos hacer un álbum entero. El año pasado sacamos 1.6.2 y el anterior Grita como sencillos aislados, pero tenemos ganas de hacer de nuevo un disco entero”.

Su postura no significa rechazar el presente, sino asumirlo desde sus propios términos. Veinte años después del lanzamiento del disco que los colocó entre las principales bandas del rock alternativo nacional, Bengala prefiere celebrar que todavía puede reconocerse en aquellas canciones, incluso en una industria donde las reglas para permanecer parecen haber cambiado por completo.