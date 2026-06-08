Winter y Karina de aespa estarán en México por el Mundial 2026; eso se sabe de su visita 

Karina y Winter de aespa emocionaron a sus fans mexicanos luego de que se confirmara una visita especial al país como parte de las actividades relacionadas con el Mundial de 2026. El anuncio ha despertado entusiasmo entre MY, nombre que recibe el fandom del grupo.

La presencia de las integrantes de aespa se suma a los eventos que buscan generar expectativa de cara al Mundial que organizan México, Estados Unidos y Canadá, un torneo que promete atraer la atención de millones de personas en todo el planeta.

La fecha en la que Karina y Winter estarán en México

Fue mediante información difundida por SM Entertainment que se dio a conocer que Karina y Winter realizarán una aparición especial en México el próximo 11 de junio. Su participación forma parte de una serie de actividades que acompañan a la justa mundialista.

Desde que se reveló la noticia, las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. Las artistas son consideradas dos de las integrantes más reconocidas de aespa y cuentan con una enorme base de fans a nivel internacional, incluyendo México, donde el interés por el K-pop continúa creciendo año tras año.

Lo que se sabe hasta ahora es que las idols estarán en nuestro país como parte de la Expedición de apoyo de una marca de bebidas, ya que ambas cantantes son embajadoras de productos de esta compañía.

aespa regresará a México con sus cuatro integrantes

Además de esta aparición especial, los seguidores de la agrupación tienen otro motivo para emocionarse. Karina y Winter no serán las únicas integrantes de aespa que estarán en México, ya que el grupo completo tiene programado un concierto en la capital del país.

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Para ese esperado evento también participarán Giselle y Ningning, quienes acompañarán a sus compañeras en un espectáculo que reunirá a miles de fans. La presentación está prevista para septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

De esta manera, los admiradores mexicanos podrán disfrutar de dos momentos importantes relacionados con aespa. Primero con la visita especial de Karina y Winter dentro de las actividades previas al Mundial 2026 y, posteriormente, con el regreso de las cuatro integrantes para ofrecer un concierto ante su público en México.