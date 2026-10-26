Myriam Montemayor critica la violencia de Wildwood; "tenía un lenguaje y escenas salvajes"

Myriam Montemayor recibió críticas en X después de compartir su sorpresa por el contenido de Wildwood: El bosque salvaje, luego de que explicara que había acudido al cine pensando que encontraría una historia para niños, pero terminó cuestionando el lenguaje y las escenas de violencia de la película.

Su publicación provocó respuestas de usuarios y creadores de contenido, quienes se detuvieron en la razón que dio para elegirla: haber supuesto que, por ser animada, estaba dirigida al público infantil.

¿Qué dijo Myriam Montemayor sobre Wildwood?

La intérprete relató que vio la película un día antes de escribir su mensaje. Sin precisar en esa publicación quiénes la acompañaron, señaló que el contenido no coincidía con lo que esperaba encontrar en una producción animada.

“Ayer fuimos a ver una película que se llama el bosque salvaje ‘wildwood’ pensando que al ser una caricatura es para niños, pues nos llevamos la sorpresa de que sí tenía un lenguaje y escenas salvajes y de extrema violencia, que no son precisamente para niños”, escribió en su cuenta la ex participante de La Academia

La descripción de “extrema violencia” corresponde a la valoración que hizo la cantante sobre lo que vio. Las respuestas que recibió se concentraron, sobre todo, en su expectativa de que una “caricatura” fuera necesariamente apropiada para los más pequeños.

Así respondieron a Myriam Montemayor en X

El creador de contenido Miguel Araiza compartió la publicación de la cantante y cuestionó directamente esa asociación: “pues fue tu error por asumir que la animación es automáticamente para niños”, escribió desde su cuenta.

Por su parte, el también creador de contenido Stivi de Tivi también retomó el mensaje para expresar su desacuerdo.

“Se ha dicho muchas veces que WILDWOOD no es una película para niños. Dejen de pensar que por ser animadas automáticamente ya es para niños”, señaló.

Por su parte, otro usuario de redes sociales escribió: “Que loquísimo pensar que hay gente en 2026 que todavía piensa que la animación es exclusivamente para niños. Creo que a estas alturas ya es minoría. Pero igual...”.

Wildwood: El Bosque salvaje se estrenó en salas de cine este fin de semana Imagem Films

¿Qué clasificación tiene Wildwood en México?

La ficha oficial de Imagem Films, distribuidora de Wildwood: El bosque salvaje en México, presenta la película con clasificación B, para adolescentes de 12 años en adelante. Esa información ofrece una referencia más precisa sobre su público que el hecho de tener personajes animados.

La distribuidora anunció funciones de preestreno para el 23, 24 y 25 de octubre, antes de su llegada regular a las salas mexicanas el 29 de octubre de 2026. Esas exhibiciones anticipadas explican por qué algunos espectadores ya pudieron verla antes de su estreno general.

¿De qué trata Wildwood: El bosque salvaje?

La película sigue a Prue McKeel, una adolescente cuyo hermano bebé es secuestrado por una parvada de cuervos. Acompañada por su compañero Curtis, emprende una búsqueda en un bosque oculto cerca de Portland, donde encuentra animales parlantes, bandidos y personajes movidos por el duelo y la ambición.

Wildwood: El bosque salvaje se estrenó este pasado fin de semana Imagem Films

El filme está dirigido por Travis Knight, con guion de Chris Butler, y adapta la novela de Colin Meloy ilustrada por Carson Ellis. La historia combina la aventura del rescate con un conflicto que amenaza al propio bosque y obliga a sus protagonistas a enfrentarse a situaciones peligrosas.

La producción pertenece a LAIKA, el estudio detrás de Coraline, ParaNorman y Kubo y la búsqueda samurái. Como esas películas, utiliza animación stop motion, una técnica que construye el movimiento mediante fotografías sucesivas de personajes y escenarios físicos manipulados cuadro por cuadro.

bgpa