De 'Wicked' a la historia de Tupac: Cynthia Erivo se suma a la película de Snoop Dogg

Cynthia Erivo cambiará el mundo de Oz por la historia del hip-hop. La actriz británica, quien ganó reconocimiento internacional por interpretar a Elphaba en las películas de 'Wicked', se sumó al elenco de 'Snoop', la cinta biográfica que contará la vida del rapero Snoop Dogg.

Pero su participación tiene un detalle especial, dará vida a Afeni Shakur, madre de Tupac Shakur, una de las figuras más importantes del rap estadounidense. Con este personaje, la película también abordará parte de la historia familiar del músico, cuya relación con su madre inspiró una de sus canciones más conocidas.

La noticia fue revelada este 4 de noviembre por The Hollywood Reporter. El proyecto de Universal Pictures ya comenzó su rodaje y reunirá a varios actores que interpretarán a figuras clave de la música.

¿Quiénes interpretarán a Snoop Dogg, Tupac y Dr. Dre?

El protagonista de la película será Jonathan Daviss, actor conocido por su trabajo en la serie de Netflix 'Outer Banks', quien tendrá la responsabilidad de interpretar a Snoop Dogg, cuyo nombre real es Calvin Broadus Jr.

Por su parte, Camron Jones dará vida a Tupac Shakur, mientras que Myles Bullock interpretará al productor y rapero Dr. Dre, quien también fue una figura importante en los primeros años de la carrera de Snoop.

El reparto incluye además a Lauren London, Algee Smith, Tre Hale, Laya DeLeon Hayes, Olly Sholotan, Corey Champagne, Jonica Booth y SwayvoTwain.

El reparto incluye además a Lauren London, Algee Smith, Tre Hale, Laya DeLeon Hayes, Olly Sholotan, Corey Champagne, Jonica Booth y SwayvoTwain. REUTERS

La película estará dirigida por Craig Brewer, cineasta detrás de 'Hustle & Flow' y 'Song Sung Blue'. El realizador también participó en la escritura del guion, cuyo primer borrador estuvo a cargo de Joe Robert Cole, conocido por su trabajo en 'Black Panther'.

La producción cuenta con la participación de Snoop Dogg, Brian Grazer y Allan Mandelbaum, de Imagine Entertainment, así como Sara Ramaker, presidenta de Death Row Pictures. Además, se espera que la cinta incluya canciones del catálogo musical del rapero.

¿Quién fue Afeni Shakur, la madre de Tupac que interpretará Cynthia Erivo?

Afeni Shakur no fue solamente la madre de uno de los raperos más influyentes de la historia. También tuvo una trayectoria propia como activista y formó parte del Partido Pantera Negra, movimiento político que defendía los derechos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

Su relación con Tupac tuvo momentos complicados, pero también fue una parte importante de la vida del músico. De hecho, esa historia quedó plasmada en 'Dear Mama', canción que el rapero lanzó en 1995 como parte de su álbum 'Me Against the World'.

Su relación con Tupac tuvo momentos complicados, pero también fue una parte importante de la vida del músico. REUTERS

El tema fue un homenaje a su madre y se convirtió en uno de los sencillos más recordados de su carrera. Llegó al número nueve del Billboard Hot 100.

Por eso, la participación de Erivo podría darle un espacio importante a esta relación dentro de la historia que contará la película.

¿Cuándo se estrena la película de Snoop Dogg?

El rodaje de 'Snoop' comenzó en septiembre de 2026 y actualmente se desarrolla en el sur de California. De acuerdo con la información publicada sobre el proyecto, su estreno en cines está previsto para el 6 de agosto de 2027.

Para Cynthia Erivo, este nuevo papel llega después del éxito de 'Wicked' y su segunda entrega, donde compartió créditos con Ariana Grande. Su interpretación de Elphaba le consiguió importantes nominaciones en la temporada de premios.

Para Cynthia Erivo, este nuevo papel llega después del éxito de 'Wicked' y su segunda entrega REUTERS

La actriz también tiene otros proyectos en puerta, como 'Children of Blood and Bone', cuyo estreno está previsto para enero de 2027, y 'The Road Home', película en la que interpretará a la cantante sudafricana Miriam Makeba.

Así, Erivo continúa sumando personajes a su carrera y ahora tendrá el reto de representar a una mujer importante en la historia personal de Tupac y en la cultura estadounidense.